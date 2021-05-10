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- 10 May 2021 - 10:45

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 10 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

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Ali Kurt
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Esra Erol 10 Mayıs 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Esra Erol, akıl almaz olayları ekrana taşıma devam ediyor. Dolandırıcılık, aldatma ve kayıp gibi konularda konuklar alan Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20’de sevenleriyle buluşuyor. ATV’nin sevilen yapımlarından bir olan Esra Erol’da sevenlerini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol’da 7 Mayıs’ta neler oldu? Esra Erol’da 10 Mayıs’ta neler olacak? İşte tüm soruların cevapları…

Esra Erol’da programı televizyon dünyasının sevilen programları arasında yer alıyor. Beğenilen sunucu Esra Erol tarafından sunulan program; dolandırıcılık, aldatma ve kayıp gibi konuları gündemine alıyor. Konuklarının acılarını ve dertlerini paylaşmayı amaçlayan Esra Erol, belirsiz olan konuları açıklığa kavuşturmaya çalışıyor. Hafta içi her gün saat 16.00’da yayınlanan program, şaşırtıcı gelişmeleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Esra Erol Programı 7 Mayıs’ta Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı, konuklarının sorunlarını ekrana getirmeye 7 Mayısta da devem etti. Çarpıcı gelişmeleriyle izleyenlerini ekrana kilitleyen Esra Erol’un 7 Mayıs’taki programına DNA testi damga vurdu. Berna ve Mehmet arasındaki gerginlik sebebiyle gerçekleştirilen DNA testi sonucu haklı çıkan Berna oldu. Çocukların Mehmet’ten olduğunu kanıtlaya DNA testi sonucu, Mehmet çocuklarını nüfusa aldı.

Kayıp ve kaçan kişileri aramaya devam eden Esra Erol, bu konulardaki gelişmeleri seyircilerle paylaşmaya devam etti. İzleyicilerin özellikle merak ettiği konular içerisinde yer alan Ali ve kızı Muteber hakkındaki çarpıcı gelişmeler izleyicileri şaşırttı. Programının 7 Mayıs konuklarından bir diğeri olan Sibel, eşi Orhan ve komşusu Zehra ile yüzleşti. Yüzleşme esnasında yaşananlar izleyicileri bir hayli heyecanlandırdı. Ahmet’in karısı Nur Veda nereye gidecek sorusu ise program boyunca izleyicilerin en çok merak ettiği konu haline geldi.

Esra Erol Programı 10 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol’da sevenleriyle 10 Mayıs 2021 tarihinde saat 16.20’de ATV ekranlarından buluşmaya devam edecek. Yeni bölümünde Nur Veda’nın kararını dinleyecek olan Esra Erol, Berna ve Mehmet arasındaki gelişmeleri izleyiciyle paylaşacak. 10 Mayıs Esra Erol’da programına bir de yeni bir konuk katılacak.

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10 May 2021 - 10:45 - Dizi Fragmanları

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