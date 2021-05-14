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- 14 May 2021 - 12:13

Payitaht Abdülhamid 151. Bölüm Full İzle! 14 Mayıs 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Payitaht Abdülhamid heyecan dolu bölümüyle bu akşam 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak. Payitaht Abdülhamid 151. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Payitaht Abdülhamid 151. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT 1’in reyting rekortmeni dizilerinden birisi olan Payitaht Abdülhamid, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Osmanlı padişahı Abdülhamit’in yaşam öyküsünü konu alan dizi, gerçek tarihten besleniyor. Hayranlarına tarihi bir serüven yaşatan Payitaht Abdülhamid, Sultan Abdülhamit’in tahttaki 20.yılı ile başlıyor. Yaz aylarının giderek yaklaşmasından endişeli olan izleyiciler “Payitaht Abdülhamid sezon finali mi yapıyor?” sorusunu soruyor. Giderek heyecanı artıran dizi Payitaht Abdülhamid 150.bölümünde neler yaşandı? Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı yayınlandı mı, sezon finali mi yapıyor? İşte Payitaht Abdülhamid ile ilgili tüm detaylar…

Es yapım imzalı olan Payitaht Abdülhamid, 1896 yılından sonraki gelişmeleri ele alıyor. Yunan Harbi'nden, Filistin, Hicaz Demiryolu çalışmalarına kadar, pek çok tarihi konuyu ekrana getiren Payitaht Abdülhamid, padişah Abdülhamid’in yaladığı zorlukları ekrana yansıtıyor. Harem hayatıyla diziyi heyecanlı hale getirmeyi başaran yapım, kadınlar arasındaki mücadeleyi de izleyenleriyle paylaşıyor. 24 Şubat 2017 yılından bu yana ekranlara gelen dizi, 5.sezonuyla yayın hayatına devam ediyor.

Payitaht Abdülhamid Dizisi 150. Bölümde Neler Yaşandı?

Payitaht Abdülhamid, sevenleriyle en son 150.bölümü aracılığıyla buluştu. Geçtiğimiz cuma TRT 1 ekranlarından yayınlanan dizi, gerilim dolu dakikalarını izleyenlerine sundu. Uzun zamandır Esad Paşa’nın ihanetinden şüphelenen Abdülhamid, bu bölüm bir adım ileriye gitti. Esad Paşa’nın ihanetini ortaya çıkarmak isteyen padişah, akıllıca bir oyun kurdu.

Abdülhamid’e suikast hazırlığı içerisinde olan İngiliz tetikçisi Palmer, payitahta geldi. Selim ve Mahmut’u esir alan tetikçi, Abdülhamid’i öldürmek için derinlemesine bir plan yapmaya başladı. Abdülhamid’in suikasttan kurtulup kurtulamayacağı ise izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Abdülhamid’in ilgisini üzerine çekmeyi başaran Marry, Saliha engeli ile karşıya karşıya geldi. Saliha’dan kurtulup Abdülhamid ile görüşmek isteyen Marry, sinsi planlar içerisine girmeye başladı. Saliha, Mary’ye Türk kültürünü anlatmaya çalışırken, kendisini Mary’nin tuzağı içerisinde buldu.

Payitaht Abdülhamid Dizisi 151. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Payitaht Abdülhamid dizisi 151.bölümü ile izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bayram arası vermeden yayın hayatına devam edecek olan Payitaht Abdülhamid, 14 Mayıs 2021 tarihinde sevenlerinin karşısına çıkıyor. İzleyicisine heyecanlı dakikalar yaşatacak olan Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı ile çok konuşulacağa benziyor. Payitaht Abdülhamid, bu bölümde İngiliz tetikçisi tarafından sultan Abdülhamid suikaste uğruyor. İzleyenler ise Marry’nin Abdülhamid’den ne isteyeceğini merakla  bekliyor. Henüz sezon finali kararı almamış olan Payitaht Abdülhamid, bugün saat 20.00’da sevenlerinin karşısına TRT 1 ekranları aracılığıyla çıkıyor.

 

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14 May 2021 - 12:13 - Dizi Fragmanları

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