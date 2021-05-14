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- 14 May 2021 - 23:51

Ankara Haymana'da Feci Kaza! Traktör devrildi: 4 Ölü, 18 yaralı

Başkentte traktörün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

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Ankara'nın Haymana ilçesinde römork bağlı traktörün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hamza T. idaresindeki traktör ile römorku, Kirazoğlu köyü Mangal Dağı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 22 yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Haymana Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün hayatını kaybettiği, bunlardan 3'ünün 1, 9 ve 16 yaşlarında çocuk olduğu öğrenildi.

Ayrıca kazazedelerin tamamının Bahçecik Mahallesi'nde yaşadığı bildirildi.
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14 May 2021 - 23:51 AA Ankara- Asayiş

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