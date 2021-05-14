Ankara Haymana'da Feci Kaza! Traktör devrildi: 4 Ölü, 18 yaralı
Başkentte traktörün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı
Ankara'nın Haymana ilçesinde römork bağlı traktörün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hamza T. idaresindeki traktör ile römorku, Kirazoğlu köyü Mangal Dağı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 22 yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Haymana Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün hayatını kaybettiği, bunlardan 3'ünün 1, 9 ve 16 yaşlarında çocuk olduğu öğrenildi.
Ayrıca kazazedelerin tamamının Bahçecik Mahallesi'nde yaşadığı bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.