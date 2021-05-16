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- 16 May 2021 - 23:04

La Liga'da Şampiyonluk son haftaya kaldı, hesaplar karıştı!

Ligin 3. sırasındaki Barcelona, Celta Vigo'ya 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını kaybetti

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Osasuna'yı 2-1 yenen Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (La Liga) son maçlar öncesi Real Madrid'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. La Liga'nın 37. haftasına zirvede başlayan Atletico Madrid, puan tablosunun orta sıralarındaki Osasuna'yu ağırladı.

Yaklaşık 3 bin taraftar, Atletico Madrid'e destek olmak için karşılaşmanın oynandığı Wanda Metropolitano Stadı'nın önünde toplandı.

Osasuna, Budimir ile 75. dakikada öne geçti. Fakat Atletico, Lodi'nin 82 ve Suarez'in 88. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazandı. Geçen yılın şampiyonu Real Madrid ise Nacho'nun 68. dakikada kaydettiği golle Athletic Bilbao deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Athletic Bilbao'da Raul Garcia 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçların ardından Atletico Madrid, puanını 83'e, Real Madrid de 81'e yükseltti. La Liga 2020-21 sezonu, 23 Mayıs'taki maçlarla sona erecek. Atletico Madrid, Valladolid'e konuk olurken, Real Madrid, Villarreal'i ağırlayacak.

- Barcelona yarıştan koptu, Getafe kümede kaldı

Ligin 3. sırasındaki Barcelona, sahasında oynadığı Celta Vigo müsabakasını 2-1 kaybederek 76 puanda kaldı ve şampiyonluk şansını yitirdi. Celta Vigo'nun gollerini, 38 ve 89. dakikada Mina attı. Lenglet'nin gördüğü kırmızı kart yüzünden 83. dakikada 10 kişi kalan Barcelona'nın golü ise 28. dakikada Messi'den geldi.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe, sahasında Levante'yi 2-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi. Alena ve Kubo'nun golleri sayesinde 37 puana ulaşan Getafe, son hafta öncesi küme düşme hattıyla arasındaki farkı 4 puana çıkardı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Enes, 56 dakika sahada kaldı.

# Atletico Madrid, Barcelona, futbol, La Liga, Real Madrid

16 May 2021 - 23:04 AA Ankara- Spor

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