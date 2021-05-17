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- 17 May 2021 - 08:45

Müge Anlı Tamamı Tek Parça 17 Mayıs 2021 Pazartesi Atv Canlı İzle!

Ekranların reyting rekortmeni programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, kısa bir molanın ardından sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Bayram arasının ardından ekranlara dönen sevilen sunucu Müge Anlı, şüpheli ölüm ve kayıpları araştırmaya devam ediyor. Çözüme kavuşturulamamış dosyaları ele alan Müge Anlı, tecrübesiyle gerçeklerin kapısını aralıyor. Ekranların merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Mayıs tarihinde neler yaşanacak, gündemleri neler olacak? İşte tüm merak edilenler…

Ali Kurt
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Müge Anlı İle Tatlı Sert 17 Mayıs 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların en uzun programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 18 Ağustos 2008 yılından bu yana yayın hayatına soluksuz devam ediyor. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı programın yönetmen koltuğunda Ahmet Şirin bulunuyor. Bayram nedeniyle ekranlara kısa bir mola veren Müge Anlı, sevenlerinin karşısına edindiği ilginç bilgilerle çıkmayı planlıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 12 Mayıs’ta Neler Yaşandı?

Ekranların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sevenlerinin karşısına en son 12 Mayıs tarihinde çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert bayram gerekçesiyle 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde yayınlanmandı. Programının en son yayınlanan bölümünde 10 Şubat’tan bu yana kayıp olan 15 yaşındaki Yeter Korkmaz arandı. 47 gündür haber alınamayan 19 yaşındaki Yakup Bakır, Müge Anlı’nın aradığı bir diğer isimdi. Yurda bırakılan iki çocuğunu arayan Hatice Taşdemir, 2004 yılında çocukların yurda bırakıldığını öğrendiğini söyledi.

Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz kaybını araştıran Müge Anlı, iki kadın arasındaki bağlantıyı bu bölüm de araştırmaya devam etti. 8 yıldır kayıp olan kadının son gecesini ele alan Müge Anlı, ilginç bilgilerle izleyenlerini şaşırtmayı başardı. Nezen cinayeti ile Lütfiye'nin kaybının kilit ismi olan Ahmet’in cezaevinden gönderdiği mesaj, oldukça şaşırtıcıydı. Konuşmak istediğini söyleyen Ahmet, bildiklerini anlatacağını söyledi. Duran Özdemir'in çelişkili ifadelerini yakalayan Müge Anlı, gerçeği gizleyip gizlemediğini araştırmaya bu bölümünde de devam etti.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 17 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

Sevilen program Müge Anlı ile Tatlı Sert, kısa bir aranın ardından 17 Mayıs 2021 tarihinde sevenleriyle buluşmaya devam edecek. Kayıp kadın Lütfiye ile ilgili araştırmaların sonucunu bu bölümünde paylaşacak olan Müge Anlı, diğer kayıpların akıbetini aktaracak. Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de saat 10.00’da ekranlara gelecek.

 

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17 May 2021 - 08:45 - Dizi Fragmanları

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