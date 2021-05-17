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- 17 May 2021 - 09:03

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 17 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Türkiye’nin tecrübeli sunucularından olan Esra Erol, sevenlerinin karşısına Esra Erol’da programıyla çıkmaya devam ediyor. İlginç ihanet hikayelerini ekranlara taşıyan ünlü sunucu, dolandırıcılık vakaları ve kayıplar gibi dosyalarını ele alıyor. Konuklarının gerçek yaşam öykülerinden beslenen program, elde ettiği bilgilerle izleyenlerini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Sevilen program Esra Erol’da 17 Mayıs 2021 tarihli yayınının gündem konuları neler? İşte Esra Erol’da hakkında tüm detaylar…

Ali Kurt
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Esra Erol 17 Mayıs 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Türkiye’nin sevilen programlarından olan Esra Erol’da, 2015’ten bu yana sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Konuklarının gerçek yaşam öykülerini ele alan Esra Erol’da programı, ilginç aldatma hikayelerini ekranlara taşıyor. İzleyenlerine dil ısırtacak bu hikayelerde, hangi tarafın doğru söylediği Esra Erol ve ekibi sayesinde ortaya çıkıyor. Şüpheli kayıp ve dolandırıcılık hikayelerini de ekranlara taşıyan Esra Erol’da, sevenlerini her bölümüyle şaşırtmayı başarıyor.

Esra Erol’da Programı 14 Mayıs’ta Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV’nin fenomen programlarından olan Esra Erol’da, sevenleriyle en son 14 Mayıs tarihinde buluştu. Bu bölümde çocuklarıyla buluşan Sevgi, gözyaşlarını tutamadı. Ekran başındakileri duygulandıran Sevgi, Osman’ın sözleriyle sakinleşti. Sevgi’nin her zaman çocuklarını görebileceğini belirten Osman, “Her zaman çocuklarıma anneniz bir melek diyorum” dedi. Adnan’ın 10 yıldır aradığı eşi Meliha’yı Esra Erol ve ekibi buldu. Adnan’ın ilişkileri hakkında söylediklerini reddeden Meliha, söyledikleriyle izleyenleri şaşırttı.

10 yıldır kayıp olmadığını söyleyen Meliha, söylenenin aksine çocuklarıyla sürekli olarak görüştüğünü iddia etti. Herkesin nerede olduğunu bildiğini iddia eden Meliha, Adnan’ın masum rolü yaptığını söyledi. Boşanmak istediğini ifade eden Meliha, İbrahim ile nasıl tanıştığını anlattı. Konuklardan birinin iddiası ise stüdyoda şok etkisi yarattı. Adnan’ın yasal olmayan işlerle uğraşabileceğini iddia eden konuk, şahit olduğu olayları anlattı. Programın diğer konukları olan Mehtap, eşi Engin’in iddialarını reddetti. Programın son konuğu olan Mine ise, eşi Muammer’in eve kadın getirmesi ve kendini tehdit etmesi üzerine evi terk ettiğini söyledi.

Esra Erol’da Programı 17 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

Ekranların sevilen yüzü Esra Erol, 17 Mayıs 2021 tarihinde de sevenleriyle buluşmaya devam edecek. Çiftler arasında yarım kalan yüzleşmeleri tamamlayacak olan Esra Erol’da programı, konuklarının boşanma ile ilgili son kararlarını alacak. Çiftler arasında ortaya atılan iddiaları dahil araştırmaları ekrana taşıyacak olan Esra Erol’da saat 16.20’de ATV’den yayınlanacak.

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17 May 2021 - 09:03 - Dizi Fragmanları

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