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- 19 May 2021 - 09:18

Müge Anlı Tamamı Tek Parça 19 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı izle!

Türkiye’nin popüler programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00’da sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığı şüpheli kayıp ve ölümlerle gündeme oturmayı başaran Müge Anlı, sırlarla perdelenmiş gerçeğin peşine düşüyor. Büyük bir merakla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 18 Mayıs’ta neler yaşandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 19 Mayıs gündemleri neler olacak? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tüm detayları…

Ali Kurt
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Müge Anlı İle Tatlı Sert 19 Mayıs 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin en uzun soluklu programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, gerçeklerin peşine düşmeye devam ediyor. Ele aldığı konularla Türkiye’nin gözlerini üstüne çeken Müge Anlı, her bölüm elde ettiği ipuçlarını izleyicileriyle paylaşıyor. Bir süredir programın konusu olan kayıp kadın Lütfiye Gündüz’ün nerede olduğu hala tartışılıyor. Konuyla ilgili önemli bir bağlantı yakalayan Müge Anlı, kaybın kilit isminin üzerine gidiyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 18 Mayıs’ta Neler Yaşandı?

Türkiye'nin severek takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert, sevenlerinin karşısına en son 18 Mayıs 2021 tarihinde çıktı. İhtiyacı olan kişilere akülü ve tekerli sandalye yardımı yapan Müge Anlı, yine izleyenlerinin gönüllerini fethetti. Akkuş ailesinin kızlarıyla ilgili sıcak bir gelişmenin yaşandığı programda; ailenin evlatlık verilen kızları bulundu. Yılmaz ve Fatma’ya kızlarının bulunduğunu söyleyen Müge Anlı, çocuklarının iyi olduğunu, evlendiğini ve bir tane de çocuğu olduğunu duyurdu. Ancak, kızın evlat edinildiğini bilmediğini söyleyen Müge Anlı, stüdyoya bu nedenle getiremediğini belirtti. Ailenin kızı, 25 yıl önce, bir hastanenin bahçesinden evlatlık verilmişti.

40 yaşındaki Seda’nın kaybı Müge Anlı’nın gündemleri arasındaydı. 13 gün önce kaybolan Seda’nın eşinin amcasıyla kaçtığı iddia edildi. Seda’nın babası Ömer, kızının evden ben gidiyorum diyerek çıkıp gittiğini söyledi. Anne Arzu ise, evliliği boyunca damadının kızına çok çektirdiğini iddia etti. Nevşehir’de kaybolan Neyzen ve Lütfiye’den sonra üçüncü kadın Şehnaz’ın akıbeti de Müge Anlı’nın gündemleri arasındaydı. Canlı yayına katılan gizli tanık, Şehnaz’ın pazartesi sabahı yanına geldiğini söyledi. Şehnaz’ın kendisine Nevşehir’e gideceğini söylediğini ifade eden tanık, akşamında Nevşehir’de bir adamla görülmüş olduğunu iddia etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ele aldığı ilk konulardan biri olan Neyzen ölü bulunurken, Lütfiye ile ilgili henüz bir ize rastlanamamıştı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 19 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

İzleyenlerinin merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni bölümü 19 Mayıs 2021 tarihinde seyirci karşısına çıkıyor. Nevşehir’de üçüncü kadının kaybolmasıyla birlikte programın odak gündeminin bu olması bekleniyor. Bu bölümünde Seda’ya da ulaşabileceği beklenen Müge Anlı’nın konuyla ilgili yeni gelişmeleri izleyenleriyle paylaşacağı düşünülüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün saat 10.00’da sevenlerinin karşısına çıkıyor.

 

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19 May 2021 - 09:18 - Dizi Fragmanları

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