Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 19 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Esra Erol 19 Mayıs 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Sevenlerinin karşısına uzun zamandır ATV ekranları aracılığıyla çıkan Esra Erol, formatını değiştirdiği yeni programını da ATV kanalında yapıyor. Esra Erol’da adını verdiği programda konuklarının gerçek yaşam öykülerini ekranlara taşıyor. İlginç ihanet hikayelerini ele alan Esra Erol’da konuklarıyla tüm Türkiye’yi şaşırtmayı başarıyor. Sevenlerinin karşısına hafta içi her gün saat 16.20’de çıkan Esra Erol’da canlı yayınlanıyor.

Esra Erol’da Programı 18 Mayıs’ta Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da sevenlerinin karşısına en son 18 Mayıs 2021 tarihinde çıktı. Ali Kemal’i programına konuk alan Esra Erol, Ali Kemal’in iddiaları karşısında şaşkına döndü. 3 aylık evliyken eşinin kaçtığını iddia eden Ali Kemal, gözyaşlarını tutamadı. Eşiyle sosyal medya üzerinden tanıştığını söyleyen Ali Kemal, “ben eşimden sonra çok değişmiştim. Herkes bunun farkındaydı. Kimse benim başıma gelmez demesin, geliyor” dedi.

Programının eski konuklarından olan Yaşar, Osman ile yüzleşti. Yaşar’ın 150 bini nereden bulduğuna dikkat çeken Osman, hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Esra Erol’da programı bu bölümünde mutlu anlara ev sahipliği yaptı. Arif ve Muteber çiftinin nikahına tanıklık eden bu bölümde, nikah cüzdanlarını Esra Erol verdi. Babasına büyük bir sevgiyle sarılan Muteber, ekran başındakileri duygulandırdı. Kayınbabası Ali’nin elini öpen Arif ise buzları kısa sürede eritmeyi başardı. Çiftin ilk dansları da izleyenleri bir hayli keyiflendirdi.

Esra Erol’da Programı 19 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

Ekranların sevilen formatı Esra Erol’da sevenlerin karşısına 19 Mayıs 2021 tarihinde çıkmaya hazırlanıyor. Arif ve Muteber dosyasını mutlu sonla kapatan Esra Erol’un yeni bir konuk alması bekleniyor. Ali Kemal’in eşine de ulaştığı düşünülen Esra Erol’un, bugün seyircilerine sıcak gelişmeler aktaracağı biliniyor. Esra Erol’da hafta içi her gün saat 16.20’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.