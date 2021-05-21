Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 21 Mayıs 2021 Cuma ATV Canlı İzle!

Ekranların sevilen yüzü Esra Erol, kendi adını verdiği programıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programını sunan tecrübeli sunucu, hayranlarını takdirini toplamayı başarıyor. Ele aldığı ilginç aldatma hikayeleriyle Türkiye’nin gündemine oturan Esra Erol’da; kayıp ve dolandırıcılık ile ilgili konuları da ele alıyor. İlgiyle takip edilen Esra Erol’da programı 21 Mayıs gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 20 Mayıs’ta neler yaşandı, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol’da hakkında tüm detaylar…

Uzun süre sunduğu izdivaç programlarıyla gönüllerde taht kurmuş olan Esra Erol, 2015’den bu yana farklı bir formatla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Gerçek yaşam öykülerini ekranlara taşıyan Esra Erol’da programı, ilginç aldatma hikayeleriyle Türkiye’nin gündemine oturmayı başarıyor. Kayıpları aileleriyle de buluşturan Esra Erol ve ekibi, nitelikli dolandırıcılık ile ilgili konuları da ekranlara taşıyor. Esra Erol’da hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Esra Erol’da Programı 20 Mayıs’ta Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Popüler program Esra Erol’da sevenlerinin karşısına en son 20 Mayıs 2021 tarihinde çıktı. 34 yaşındaki Dündar’ı konuk eden Esra Erol’da, Dündar’ın biyolojik babasını aramaya başladı. 1 yaşından bu yana görmediği babası Nurullah Seven’i arayan Dündar’a müjdeli haber Esra Erol’dan geldi. Nurullah Seven’in bulunduğunu duyuran Esra Erol, biyolojik babanın Kütahya Altıntaş ilçesinde yaşadığını açıkladı. Programının önceki konuklarından olan Cansen ve Ferdi, yüzleşmede ikinci perdeyi açtı. Eşi Cansen’i yalancılıkla suçlayan Ferdi, eşine bir kez bile küfretmediğini söyledi. Cansen’e destek ise arkadaşı Serpil’den geldi. Cansen’in kamera karşısında yaşadıklarını anlatmaktan utandığını söyleyen Serpil, eşiyle yaşadıklarını anlatamıyor dedi.

Seyfettin ve Nuray arasındaki ilişki bu bölümünde ana konuları arasında yer alıyordu. Aralarındaki sorunu yüz yüze konuşmak isteyen Nuray, stüdyoya geldi. Eşini çok sevdiğini her fırsatta yenileyen Seyfettin, barışmaları halinde eşinin her istediğini yapacağını söyledi. Oğlunu uzun bir aradan sonra gören Seyfettin gözyaşlarını tutamadı ve seyirciyi de duygulandırmayı başardı. Eşini ve çocuğunu çok özlediğini söyleyen Seyfettin, daha önce hiç bu kadar ayrı kalmadıklarını ifade etti. Programa biyolojik annesini aramak için katılan Işılay, müjdeli haberi Esra Erol’dan almıştı. Işılay’ın biyolojik annesini bulan Esra Erol ve ekibi, biyolojik anne Pınar’ı stüdyoya getirdi. Anne kızın sıcak kucaklaşmasının ekranlara taşındığı bu anlarda izleyenler gözyaşlarını tutamadı.

Esra Erol’da Programı 21 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

Ekranların sevilen yüzü Esra Erol, 21 Mayıs 2021 tarihinde de sevenleriyle buluşmaya devam edecek. Çiftler arasında yarım kalan yüzleşmeleri tamamlayacak olan Esra Erol’da programı, konuklarından hangisinin doğru söylediğini elde ettiği ipuçlarıyla kanıtlayacak. Biyolojik ailelerle çocuklarını kavuşturmaya da devam edecek olan Esra Erol’da saat 16.20’de ATV’den yayınlanacak.