Ankaralı Oğuz Yılmaz'ın Adı Sincan'da Yaşatılacak...

Ankara Sincan ilçesinde yetişen güçlü ses merhum Oğuz Yılmaz'ın anısının yaşatılması için sosyal medyadan yapılan çağrıya Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Duyarsız kalmadı! Başkan Murat Ercan,"Merhum Oğuz Yılmaz'ın Sincan ilçesinin adını başarıyla icra ettiği, sanatıyla Türkiye'de ve yurtdışında duyurduğunu" söyledi.

Başkan Murat Ercan,"Oğuz Yılmaz, Sincan'ımızın ve Ankaramızın unutulmaz kültürel değerlerinden biri ve kültür elçisiydi. Vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Oğuz Yılmaz'ın ismini yaşatmayı düşünüyordum. Bu anlamda Sincan'da yapacağımız 'Konservatuara ismini verip anısını yaşatmak için çalışmalara başladık. Mekanı cennet olsun" dedi