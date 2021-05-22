Haberler Ankara Haberler Ankara
- 22 May 2021 - 23:31

Ankaralı Oğuz Yılmaz'ın Adı Sincan'da Yaşatılacak...

Başkan Murat Ercan,"Oğuz Yılmaz, Sincan'ımızın ve Ankaramızın unutulmaz kültürel değerlerinden biri ve kültür elçisiydi. Vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Oğuz Yılmaz'ın ismini yaşatmayı düşünüyordum. Bu anlamda Sincan'da yapacağımız 'Konservatuara ismini verip anısını yaşatmak için çalışmalara başladık. Mekanı cennet olsun" dedi

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Sincan ilçesinde yetişen güçlü ses merhum Oğuz Yılmaz'ın anısının yaşatılması için sosyal medyadan yapılan çağrıya Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Duyarsız kalmadı! Başkan Murat Ercan,"Merhum Oğuz Yılmaz'ın Sincan ilçesinin adını başarıyla icra ettiği, sanatıyla Türkiye'de ve yurtdışında duyurduğunu" söyledi.

Başkan Murat Ercan,"Oğuz Yılmaz, Sincan'ımızın ve Ankaramızın unutulmaz kültürel değerlerinden biri ve kültür elçisiydi. Vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Oğuz Yılmaz'ın ismini yaşatmayı düşünüyordum. Bu anlamda Sincan'da yapacağımız 'Konservatuara ismini verip anısını yaşatmak için çalışmalara başladık. Mekanı cennet olsun" dedi
# Oğuz Yılmaz, sincan, ankara, murat ercan

22 May 2021 - 23:31 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankaralı Oğuz Yılmaz'ın Adı Sincan'da Yaşatılacak... mask
Ankaralı Oğuz Yılmaz'ın Adı Sincan'da Yaşatılacak...
22. Kumluca Yağlı Güreşleri'nde ilk gün mücadelesi 12 saatte tamamlandı mask
22. Kumluca Yağlı Güreşleri'nde ilk gün mücadelesi 12 saatte tamamlandı
Dolu Yağışı Etkili Oluyor! Vatandaş Araçlarını Korumaya aldı... mask
Dolu Yağışı Etkili Oluyor! Vatandaş Araçlarını Korumaya aldı...
Tozkoparan İskender 24. Bölüm Full İzle! 23 Mayıs 2021Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Tozkoparan İskender 24. Bölüm Full İzle! 23 Mayıs 2021Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 23 Mayıs 2021 Teşkilat Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 23 Mayıs 2021 Teşkilat Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça 22 Mayıs 2021 Cumartesi 92. Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı mask
Survivor 2021 Tek Parça 22 Mayıs 2021 Cumartesi 92. Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status