Ankaralı Oğuz Yılmaz'ın Adı Sincan'da Yaşatılacak...
Başkan Murat Ercan,"Oğuz Yılmaz, Sincan'ımızın ve Ankaramızın unutulmaz kültürel değerlerinden biri ve kültür elçisiydi. Vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Oğuz Yılmaz'ın ismini yaşatmayı düşünüyordum. Bu anlamda Sincan'da yapacağımız 'Konservatuara ismini verip anısını yaşatmak için çalışmalara başladık. Mekanı cennet olsun" dedi
Ankara Sincan ilçesinde yetişen güçlü ses merhum Oğuz Yılmaz'ın anısının yaşatılması için sosyal medyadan yapılan çağrıya Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Duyarsız kalmadı! Başkan Murat Ercan,"Merhum Oğuz Yılmaz'ın Sincan ilçesinin adını başarıyla icra ettiği, sanatıyla Türkiye'de ve yurtdışında duyurduğunu" söyledi.
Başkan Murat Ercan,"Oğuz Yılmaz, Sincan'ımızın ve Ankaramızın unutulmaz kültürel değerlerinden biri ve kültür elçisiydi. Vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Oğuz Yılmaz'ın ismini yaşatmayı düşünüyordum. Bu anlamda Sincan'da yapacağımız 'Konservatuara ismini verip anısını yaşatmak için çalışmalara başladık. Mekanı cennet olsun" dedi
22 May 2021 - 23:31 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.