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- 26 May 2021 - 16:44

Emniyet'e Yerli Güç! Atak Helikopterlerimiz Teslim Edildi!

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen Milli Helikopterlerimiz Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) teslim edilen ATAK helikopteri sayısı 3 oldu. İşte o görüntüler...

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Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) teslim edilen ATAK helikopteri sayısı 3 oldu.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından, T129 ATAK helikopteri FAZ-2 versiyonunun üçüncüsünün teslim edilmesiyle ilgili yapılan paylaşımda, "3'üz ve artık daha da güçlüyüz. Dosta güven, düşmana P-ATAK." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda yer alan videoda, 3 ATAK helikopterine ilişkin görüntüler bulunuyor.
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26 May 2021 - 16:44 AA Ankara- Asayiş

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