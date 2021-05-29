Gurur Kaynağımız Ayşe Kızımız! Cumhurbaşkanı Erdoğan O Gururu Twitter'dan Paylaştı!
Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Altın madalya kazanan kızımız Ayşe Begüm Onbaşı Milli Marşımızı tüm dünyaya dinletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşe Begüm Onbaşı için Twitter'dan tebrik paylaşımı geldi. Erdoğan: "Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım. Senin ve tüm genç evlatlarımın başarılarının devamını canı gönülden diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Nice şampiyonluklara" İşte o video...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım. Senin ve tüm genç evlatlarımın başarılarının devamını canı gönülden diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Nice şampiyonluklara" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın paylaşımında Onbaşı'nın madalya töreninden video da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı telefonla arayarak tebrik etmişti.
29 May 2021 - 12:01 AA İstanbul- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.