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/ 29 May 2021 - 12:01

Gurur Kaynağımız Ayşe Kızımız! Cumhurbaşkanı Erdoğan O Gururu Twitter'dan Paylaştı!

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Altın madalya kazanan kızımız Ayşe Begüm Onbaşı Milli Marşımızı tüm dünyaya dinletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşe Begüm Onbaşı için Twitter'dan tebrik paylaşımı geldi. Erdoğan: "Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım. Senin ve tüm genç evlatlarımın başarılarının devamını canı gönülden diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Nice şampiyonluklara" İşte o video...