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- 29 May 2021 - 12:24

İbo Show 26. Bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 29 Mayıs 2021 Tek Parça Youtube İzle

Yeni sezonda İbo Show tüm heyecanıyla Star TV ekranlarında yayınlanıyor. İbo Show bugün saat 20.00'da ekranlarda olacak. İbo Show 26. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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İbo Show 26. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Eğlence ve müziğin iç içe geçtiği, ünlü şarkıcı ve türkücü İbrahim Tatlıses tarafından hazırlanıp sunulan İbo Show cumartesi akşamlarının eğlenceli bir şekilde geçmesine yardım ediyor. İlgi çekici formatı ve misafirleri ile izleyicilere keyif dolu anlar yaşatan programda izleyiciler hem şarkılar hem de programdaki sohbetlerden büyük keyif alıyor. İzleyicileri her bölümü ile ekran başına toplamayı başaran İbo Show’un yeni bölümünde yine adından çok söz ettirecek ünlü isimler programa dahil olacak. Magazin ve televizyon dünyasının ünlü isimlerinin ekrana geleceği yeni bölüm bu akşam saat 20.00’de Star TV’de izleyiciler ile buluşacak. Müzik ve eğlenceli dolu formatı ile izleyiciler yine unutulmaz bir akşam geçirmiş olacak.

İbo Show Programı 25. Bölümde Neler Yaşandı, Kimler Konuk Oldu?

Star TV ekranlarının en çok seyredilen programları arasında yer alan İbo Show geçen haftaki bölümü ile eğlence, müzik ve keyif dolu anlar yaşattı. Ankaralı Ayşe, Hüseyin Kağıt, Veli Erdem Karakülah, Mustafa Taş, Serkan Nişancı ve İbocan’ın katılımı ile gerçekleşen bölüm dinleyicilere çok özel anlar yaşattı. Türkülerin ve en çok sevilen şarkıların söylendiği programda, yapılan sohbetler de çok keyif dolu şekilde geçti. İbrahim Tatlıses’in konukları ile özel olarak ilgilenmesi, kendi yaşamından da kesitleri aktarması programa farklı bir hava kattı. Sevilen şarkılar ve keyifli sohbetler ile izleyiciler açısından çok renkli geçen programda şarkılar yüzünden duygu dolu anlar da yaşandı. İzleyiciler duygulu şarkılarda göz yaşlarını tutamazken daha hareketli şarkılarda ise eğlenceyi en iyi şekilde yaşadı. Tatlıses’in de son çıkardığı albümünden şarkıları seslendirmesi programa daha da farklı hava katarak dinleyicilerin Tatlıses’in en son albümünden şarkıları dinlemelerine olanak tanıdı. Misafirler ile samimi bir havada geçen programda aynı zamanda kahkahalar da havada uçuştu ve izleyiciler keyif dolu anlar yaşayarak programı merakla izlediler.

İbo Show 26. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı mı, Bu hafta Kimler Konuk Olacak?

İlgiyle izlenen programın bu haftaki konukları yine dinleyiciler için keyif ve müzik dolu anların yaşanmasına neden olacak. Merakla beklenen program saat 20.00’de Star TV ekranlarında olacak.

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29 May 2021 - 12:24 - Dizi Fragmanları

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