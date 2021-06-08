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- 08 Haz 2021 - 08:03

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 8 Haziran 2021 Salı ATV Canlı İzle!

Konuklarının hikayeleriyle gündemleri kökünden sarsan Esra Erol’da hız kesmeden sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. ATV ekranları aracılığıyla izleyicisiyle buluşan Esra Erol, bu defa baba ile kızın kavuşmasını ekranlara getiriyor. Yeni bölümleri merakla beklenen Esra Erol’da programı 7 Haziran’da neler yaşandı, hangi gündemler konuşuldu? Esra Erol’da programı 8 Haziran gündemleri neler olacak? İşte, tüm detaylar…

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Esra Erol 8 Haziran 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol’da ilginç aldatma hikayelerini ekranlara taşıma devam ediyor. Programa aldığı konuklarla gündeme bomba gibi düşmeyi başaran Esra Erol’da konuklarının ortaya attığı iddiaları derinlemesine araştırıyor. Şüpheli kayıp ve nitelikli dolandırıcılık gibi konuları da programına konuk eden Esra Erol’da boşanmalarda kamusal bir görev olan ara buluculuğu da üstleniyor. En son bölümünde baba ile kızı arasındaki hasreti bitiren Esra Erol’da yine gündemlerdeki yerini korumaya devam ediyor. Esra Erol’da programı hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Esra Erol’da Programı 7 Haziran’da Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Seyircisinin karşısına en son 7 Haziran 2021 tarihinde çıkan Esra Erol’da programının yeni konuğu İzmir’in en ünlü milli piyango satıcısı Bekir Acar’dı. Bir süredir nişanlı olduğu ve sonrasında ayrıldığı Ayşe Karadağlı’ya geri dön çağrısı için stüdyoya gelen Bekir hakkındaki ihbarlar, Esra Erol’u şoke etti. Bekir’in çocuklarını ve karısını sokağa atmış olduğu iddiası stüdyoyu karıştırırken, Esra Erol’u bir hayli sinirlendirdi. Boşanan Kamuran ve Kadir için Esra Erol’a veda vakti geldi. Kamuran’ı küs olduğu babasıyla kavuşturan Esra Erol, baba kız arasındaki kırgınlıkların bitmesini sağladı.

Esra Erol’un 63 yaşındaki konuğu Ayten, kendisinden 22 yaş küçük eşine dön çağrısı yapmak için stüdyodaydı. Eşi Mustafa’nın ilginç iddialarını reddeden Ayten, kocasına yapmış olduğu dön çağrısını yeniledi. Ayten, eşi Mustafa’nın kimseden korkmamasını, yanına gelmesini ve boşanmayacağını dile getirdi. Esra Erol’un popüler çifti Mehmet ile Hülya bugün Mehmet’in annesi Meryem ile yüzleşti. Meryem’in Hülya hakkında ortaya attığı nişanlılık iddiası stüdyodaki seyirciyi şaşkına çevirdi.

Esra Erol’da Programı 8 Haziran Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bölümüyle 8 Haziran 2021 tarihinde seyircisinin karşısına çıkacak olan Esra Erol’da programı, Hülya ile Mehmet’in son kararını alacak. Ayten ile eşi Mustafa’yı buluşturmak için çabaları devam edecek olan Esra Erol, Bekir hakkındaki sıcak gelişmeleri ekranlara getirecek. Esra Erol’da bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında olacak.

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08 Haz 2021 - 08:03 - Dizi Fragmanları

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