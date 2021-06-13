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- 13 Haz 2021 - 20:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brüksel'de coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da makam aracından vatandaşları selamladı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra konaklayacakları otele girdi. Bu arada, Belçika'da yaşayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya gelen Filistinli Sadam Oubidat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, onu görmek için otelinin önüne geldiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de konaklayacağı otele geçti. Erdoğan, otele gelişinde Türk bayraklarıyla kendisini bekleyen ve aralarında Filistinlilerin de bulunduğu bir grup tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da makam aracından vatandaşları selamladı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra konaklayacakları otele girdi. Bu arada, Belçika'da yaşayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya gelen Filistinli Sadam Oubidat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, onu görmek için otelinin önüne geldiğini söyledi.

Erdoğan'ın kendilerine sahip çıktığını dile getiren Oubidat, "Arap ülkeleri bize yapılanlara karşı sessiz kalıp, saklanırken, Erdoğan her zaman bizim için mücadele etti. İslam dünyasının onu örnek alması gerekiyor. Geleceğini duyduğumda çok heyecanlandım ve onu görme fırsatını kaçıramazdım, bu yüzden buraya geldim." ifadelerini kullandı.
# nato zirvesi, otel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

13 Haz 2021 - 20:35 AA Ankara- Dünya

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