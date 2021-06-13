Haberler Ankara Haberler Ankara
- 13 Haz 2021 - 21:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek NATO Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek NATO Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Brüksel'e geldi.
# nato zirvesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

13 Haz 2021 - 21:01 AA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya geldi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brüksel'de coşkulu karşılama mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brüksel'de coşkulu karşılama
Savaşçı Dizisi 109. Bölüm Büyük Final Full İzle! 12 Haziran 2021 Savaşçı Büyük Final Tek Parça Youtube İzle! mask
Savaşçı Dizisi 109. Bölüm Büyük Final Full İzle! 12 Haziran 2021 Savaşçı Büyük Final Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisi 41. Bölüm Full İzle! 11 Haziran Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 41. Bölüm Full İzle! 11 Haziran Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Anneler 165. Bölüm Tek Parça İzle! 11 Haziran Acemi Anneler Dizisi Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Anneler 165. Bölüm Tek Parça İzle! 11 Haziran Acemi Anneler Dizisi Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kefaret Dizisi 30. Bölüm Full İzle Star TV! 13 Haziran Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kefaret Dizisi 30. Bölüm Full İzle Star TV! 13 Haziran Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status