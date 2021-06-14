14 Haz 2021 - 19:31
Sen Çal Kapımı 41. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!
Eda ve Serkan arasında yıllar önceki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkarken, Kiraz konusundaki köşe kapmaca devam eder.
Büyütmek için resme tıklayın
Eda ve Serkan arasında yıllar önceki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkarken, Kiraz konusundaki köşe kapmaca devam eder. Ancak Eda’nın büyük sırrına başkaları da uyanmak üzeredir. Eda uzak durmaya çalışsa da, Serkan yıllar sonra Eda’yı yeniden kazanmak için elinden geleni yapacaktır.
Sen Çal Kapımı Dizisi 16 Haziran Saat:20.00’de Fox Tv2de izleyebilirsiniz.
14 Haz 2021 - 19:31 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.