Sen Çal Kapımı 41. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!

Eda ve Serkan arasında yıllar önceki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkarken, Kiraz konusundaki köşe kapmaca devam eder. Ancak Eda’nın büyük sırrına başkaları da uyanmak üzeredir. Eda uzak durmaya çalışsa da, Serkan yıllar sonra Eda’yı yeniden kazanmak için elinden geleni yapacaktır.

Sen Çal Kapımı Dizisi 16 Haziran Saat:20.00’de Fox Tv2de izleyebilirsiniz.