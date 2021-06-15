Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. Bölüm Full İzle! 15 Haziran 2021 EDHO Sezon Finali Tek Parça Youtube İzle

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Çocuk yaşta kendisini yeraltı dünyasının içerisinde bulunmak zorunda kalan Hızır Çakırbeyli ve çevresini konu alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, mafya hesaplaşmalarını ekranlara taşıyor. Ülkelerini her türlü beladan korumaya çalışan Hızır ve masa üyeleri, dizi boyunca rakipleriyle kıyasıya bir savaş içerisine giriyor. Başrolünü Oktay Kaynarca’nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her salı, saat 20.00’da ATV ekranlarına geliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi 198. Bölümde Neler Yaşandı?

Hızır Çakırbeyli, Didem ve Haşmet Façalı’nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir öldürmek için harekete geçti. Kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı’nın yardımıyla Rıdvan’ı ve çocuklarını yakalayan İlyas, savaşta bir adım öne çıktı. Rıdvan’ın son bir hamlesiyle Ortadoğu’da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini üstlenen Savaş’ın oyuna dahil olması ise Çakırbeyli ve dostlarının yeni bir düşman kazanmasına neden oldu.

Yeni düşmanı Savaş’la mücadele etmeye başlayan Çakırbeyli, yakınındaki insanları yeniden tehlikeye atarken, Şahin Ağa’yı kaybettiğinden habersiz Rıdvan ve çocuklarını elinde tuttu. Şahin Ağayı Savaş’ın elinden kurtaran Çakırbeyli’nin masa üyeleri, Hızır’ın elini güçlendirdi. Rıdvan ve çocuklarını öldüren Hızır, Savaş’ı bir hayli kızdırdı. Savaş ise bu hamleye Kimsesiz Doğan’ı vurarak cevap verdi. Öte yandan Hızır’ın yeğeni Alparslan, kendisini önemli bir yol ayrımında buldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi 199. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar 199.bölümü olan sezon finali bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. 199.bölüm fragmanına göre; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, düşmanı Savaş’ı öldürmek için yeni bir plan yapan Hızır Çakırbeyli, Savaş’ın karşısına yem olarak kendisini koyacak. Hızır Çakırbeyli için kendisini feda etmeye hazır olduğunu söyleyen Yaman, Savaş’ı tuzağa çekmek için öne atılacak. Seyircisinden aksiyon dolu bir bölüm ile yaz molası için ayrılacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında olacak.