Müge Anlı Tamamı Tek Parça 21 Haziran 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 21 Haziran 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Reyting rekortmeni olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2008 yılından bu yana gördüğü ilgiyi korumaya devam ediyor. Ele aldığı şüpheli kayıp ve ölümleri aydınlatmada hızlı bir performans gösteren Müge Anlı, yeni konukları ve yaşam öyküleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 18 Haziran’da Neler Yaşandı?

Ekranların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert seyircisinin karşısına en son 18 Haziran 2021 tarihinde çıktı. Geçtiğimiz bölümlerde Bahtiyar Akçay’ın korkunç cinayetini ortaya çıkaran Müge Anlı, konuyla ilgili sıcak gelişmeleri seyircisine aktardı. Cinayet zanlısı Nadir’in sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldüğünü söyleyen Müge Anlı, olay yerinden canlı bağlantı gerçekleştirdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekipleri, cinayet zanlısı Nadir’e sorular sorarken, Nadir’in sakinliği Müge Anlı’nın gözünden kaçmadı. Öte yandan aranan kız kardeşlerle ilgili sıcak gelişmeleri seyircisiyle paylaşan Müge Anlı, aranan kız kardeşlerin bulunduğunu; kız kardeşlerden birinin yurda gitmek istediğini, diğer kardeşin ise stüdyoya geldiğini söyledi.

Kayıp olarak aranan Saeddin’i de bulduğunu kamuoyu ile paylaşan Müge Anlı, bir kaybı daha ailesi ile kavuşturdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının önceki dosyalarından biri olan Arzu Aygün’ün kaybı ile ilgili de sıcak gelişmeleri seyircisi ile paylaşan Müge Anlı, konuyla ilgili görülen ikinci duruşmayı ekranlara getirdi. 17 Aralık 2020 tarihinde kaybolan Arzu Aygün’ün 43 gün sonra akrabası ve aynı zamanda sevgilisi olan Muharrem Coşkun tarafından öldürüldüğü Müge anlı ile Tatlı Sert sayesinde ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili Samsun’da görülen ikinci duruşmada katil zanlısı Muharrem Coşkun, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan babasının patronuna kaçan Sude, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı aracılığıyla bulunmuştu. Aileye programa çıktığı için kızgın olan Sude’nin dün eve döndüğünü programın sevilen sunucusu Müge Anlı açıkladı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 21 Haziran Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bölümleri büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert, 21 Haziran 2021 Pazartesi günü de seyircisinin karşısında olacak. Eski dosyaları ile ilgili sıcak gelişmeleri seyircisi ile paylaşacak olan Müge Anlı, ele aldığı yeni şüpheli kayıp ve ölümler üzerindeki sır perdesini aralamaya devam edecek. Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün saat 10.00’da ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.