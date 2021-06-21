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- 21 Haz 2021 - 06:16

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 21 Haziran 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Ayşe hakkında ortaya atılan cinayet iddiasıyla gündemlere bomba gibi düşen Esra Erol’da yeni bölümünde seyircisinin karşısına sıcak gelişmelerle çıkıyor. Farklı formatı ile dikkatleri üzerine çeken Esra Erol’da programının yeni bölümü yine çok konuşulacağa benziyor. Esra Erol programı 21 Haziran gündemleri neler olacak? İlgiyle takip edilen Esra Erol programı 18 Haziran’da neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

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Esra Erol 21 Haziran 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Gündüz kuşağının fenomen programı Esra Erol’da ele aldığı konu ve konuklarıyla tüm ilgiyi üzerine çekmeye devam ediyor. Evi terk eden eşini aramak için stüdyoya gelen Ayşe hakkındaki iddialarla çalkalan Esra Erol’da programı gerçeği ortaya çıkarmada oldukça kararlı gözüküyor. ATV ekranlarından hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Esra Erol’da seyircisinin karşısına saat 16.20’de çıkıyor.

Esra Erol Programı 18 Haziran’da Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Seyircisinin karşısına en son 18 Haziran 2021 tarihinde çıkan Esra Erol’da programının son bölümünde; evden kaçan eşini aramak için stüdyoya gelen Ali, kendisine yardım etmek isteyen kişileri büyük bir içtenlikle teşekkür etti. Konuyla ilgili bir şey söylemek istemediğini belirten Ali’nin eşi İlknur, çocuklarının babalarının tarafını tuttuklarını dile getirdi. Öte yandan İlknur’un TikTok uygulaması üzerinden tanışıp kaçtığı Eşref de hakkındaki iddialara yanıt vermek için stüdyodaydı. Eski eşi Melek’in iddialarını reddeden Eşref, Melek ile 6 ay evli kaldıklarını ve eşine asla ihanet etmediğini savundu. Eşref’in annesinin de stüdyoya bağlandığı Esra Erol’da programının son bölümünde anne Nadire, İlknur’u gelini olarak gördüğünü ve oğlunun kararına saygı duyduğunu dile getirdi.

Öte yandan Esra Erol’da programının ikinci çifti olan Fatma ve Rıfat, bir kez de stüdyoda yüzleşti. Eşinden bugüne kadar hiç boşanmak istemediğini söyleyen Fatma, izleyenler önünde gözyaşlarını tutamadı. Eşinin sosyal medyada ailesi hakkında paylaştıklarının zoruna gittiğini söyleyen Rıfat ise boşanma kararını yeniledi. Esra Erol’da programının son çifti olan Ayşe ile Ayhan arasındaki gerilim Ayşe hakkındaki kan donduran iddialar ile bugün de devam etti. Ayşe’nin eski eşini öldürdüğü ve kayınbabası ile arasında bir ilişki olduğu yönündeki iddialar Ayhan’ı boşanmaya daha da yanaştırdı. Eşinden artık korktuğunu dile getiren Ayhan, birlikte olamayacaklarını tekrarladı. İddiaları ret etmeye devam eden Ayşe ise Ayhan’ın kendisi gibi birisini asla bulamayacağını söyledi.

Esra Erol Programı 21 Haziran Gündemleri Neler Olacak?

Sevilen program Esra Erol'da 21 Haziran 2021 Pazartesi günü de seyircisinin karşısında olacak. Çiftlerin boşanma yolundaki son kararlarını alacak olan Esra Erol, Ayşe hakkındaki sıcak gelişmeleri de ekranlara taşıyacak. Esra Erol’da bugün saat 16.20’de ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

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21 Haz 2021 - 06:16 - Dizi Fragmanları

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