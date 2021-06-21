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- 21 Haz 2021 - 16:52

Ardahan'da "Atatürk Silueti" görülmeye başlandı

Ardahan'da her yıl bir dağın eteğine yansıyan "Atatürk silüeti" yoğun ilgi görüyor

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Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başladı. Karadağların eteğinde, havanın açık ve güneşli olması dolayısıyla Atatürk silüetinin ortaya çıkması ilgiyle takip ediliyor.

Yaklaşık bir saat önce bölgeye gelip silüetin oluşmasını bekleyenler, yoğun rüzgara rağmen bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkarak bol bol fotoğraf ve video çekiyor. Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünlerde silüetin görülmeye başladığını belirterek, izlemek isteyenleri bölgeye beklediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uyacak şekilde herkesin gelip bu doğa mucizesini izlemesini istediklerini dile getiren Önal, "Havalar açık olduğu sürece bu doğa olayının oluşturduğu eşsiz manzarayı herkes izlesin istiyoruz. Temmuz ayının sonuna kadar doğa olayı rahatlıkla izlenebilecek. Çağrımız, herkes Ardahan'a, Damal'a gelsin ve bu oluşumu izlesin." dedi.

Silüetin oluşumunu arkadaşlarıyla izlemeye gelen dahiliye uzmanı Dr. Pınar Tezel de daha önce buraya yansıyan Atatürk silüetini görmediğini, görünce çok etkilendiğini vurgulayarak, "Silüeti gördükten sonra çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Buraya gelip gördüğüm için." ifadesini kullandı.

Damal'da, Karadağlar'ın eteğinde bugünlerde başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu nedeniyle 1995 yılından itibaren her yıl temmuz ayında "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" düzenleniyor.

İlçenin Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül'ün 1954 yılında fark ettiği Atatürk silüeti, Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına göndermesinin ve bu doğa olayının duyulmasının ardından yurt genelinde ilgi görüyor.

# ardahan, Atatürk silüeti, Damal

21 Haz 2021 - 16:52 AA Ardahan- Kültür - Sanat

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