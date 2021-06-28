Müge Anlı Tamamı Tek Parça 28 Haziran 2021 Pazartesi ATV Canlı izle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 28 Haziran 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Reytinglerin kraliçesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. 2008 yılından bu yana yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, şüpheli kayıp ve ölümlerin üzerindeki sır perdesini aralıyor. Pek çok faili meçhul cinayetin katilini ortaya çıkaran Müge Anlı, bu defa kolları Büyükşen çiftinin cinayeti için sıvıyor. 2018 yılında Konya’da gerçekleşen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti, basında “mehir cinayeti” olarak da tanınıyor. Büyükşen cinayeti ile ilgili elde ettiği yeni ipuçlarını seyircisi ile paylaşmaya hazırlanan Müge Anlı, çiftin katiline bir adım daha yaklaşıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarına geliyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 25 Haziran’da Neler Yaşandı?

Seyircisinin karşısına 25 Haziran 2021 tarihinde çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, seyircisine ve Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen’e müjdeli bir haber verdi. Büyükşen çiftinin cinayetini aydınlatmak için özel bir ekip kurulduğunu açıklayan Müge Anlı, farklı illerde bulunan jandarma suç araştırma timinden 10 JASAT dedektifinin olayı özel olarak ele almak için bir araya getirildiğini söyledi. Ardından Büyükşen dosyasını yeniden açan Müge Anlı, stüdyoya gelen çiftin oğlu Uğur’a kimden şüphelendiğini sordu. İddiaların odağı olmasındaki rahatsızlığını dile getiren Uğur Büyükşen, kardeşi Büşra’nın sevgilisinin yapmış olabileceğini belirtti.

Cinayet günü Konya’daki eve ilk giden jandarma eri Emre, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınındaydı. Emre, Büşra’nın olay günü arabadan hiç inmediğini ve koltuk ile torpido arasına eğilip orada kaldığını iddia etti. Öte yandan olay günü ile ilgili Büşra’nın ifadelerinden detay veren Emre, Büşra’nın “Babam öldü ama annem yaşıyor olabilir” diye konuştuğunu söyledi. Uğur ise kendisi eve doğru koşarken Büşra’nın “Tek başına gitme abi, seni de vururlar” dediğini söylese de Büşra bu iddiayı kabul etmedi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 28 Haziran Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bölümü ile 28 Haziran 2021 Pazartesi günü seyirci karşısında olacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, Büyükşen çiftinin cinayeti üzerindeki sır perdesini aralamaya devam edecek. Yeni ipuçları ile ekranlara gelecek olan Müge Anlı, seyircisine sıcak gelişmeleri aktaracak. Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün saat 10.00’da ATV ekranlarında olacak.