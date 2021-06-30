- 30 Haz 2021 - 18:26

Aşk Mantık İntikam 3. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı| Bütün Bunlar Bizim İçin Mi?

Cumasaat 20.00’de yayınlanacak “Aşk Mantık İntikam” dizisinin 3. bölüm basın özeti ve görsellerii yayınlandı.

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Cumasaat 20.00’de yayınlanacak “Aşk Mantık İntikam” dizisinin 3. bölüm basın özeti ve görsellerii yayınlandı. Bu hafta ki bölümde Şirket verilerini çalmakla suçlanan Esra, Ozan’ın kapısına kadar gelip af dilemesiyle yelkenleri suya indirir. Tüm şirket, ayın etkinliği olarak CEO ile baş başa yemek yemek için müthiş bir yarış içine girerken, yarışın kazananı Esra olur.

Baş başa yemek yiyecek olmalarına sinirlenen Ozan, Esra’ya o geceyi zehir etmeye ant içer. Esra da Ozan’ı etkilemek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Fakat gecenin sonu Esra’nın hiç ummadığı bir biçimde sonlanır. Esra, türlü oyunlarla Ozan’ı zor durumda bıraktığına sevinirken, hiç beklemedikleri bir şekilde Çağla’ya yakalanan Ozan ve Esra’nın sırrı açığa mı çıkmıştır?

AŞK MANTIK İNTİKAM 3. BÖLÜMÜYLE 2 TEMMUZ CUMA SAAT 20.00’DE FOX’TA!
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30 Haz 2021 - 18:26 - Dizi Fragmanları

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Aşk Mantık İntikam 3. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı| Bütün Bunlar Bizim İçin Mi? mask
Aşk Mantık İntikam 3. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı| Bütün Bunlar Bizim İçin Mi?
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