Aşk Mantık İntikam 3. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı| Bütün Bunlar Bizim İçin Mi?
Cumasaat 20.00’de yayınlanacak “Aşk Mantık İntikam” dizisinin 3. bölüm basın özeti ve görsellerii yayınlandı.
Cumasaat 20.00’de yayınlanacak “Aşk Mantık İntikam” dizisinin 3. bölüm basın özeti ve görsellerii yayınlandı. Bu hafta ki bölümde Şirket verilerini çalmakla suçlanan Esra, Ozan’ın kapısına kadar gelip af dilemesiyle yelkenleri suya indirir. Tüm şirket, ayın etkinliği olarak CEO ile baş başa yemek yemek için müthiş bir yarış içine girerken, yarışın kazananı Esra olur.
Baş başa yemek yiyecek olmalarına sinirlenen Ozan, Esra’ya o geceyi zehir etmeye ant içer. Esra da Ozan’ı etkilemek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Fakat gecenin sonu Esra’nın hiç ummadığı bir biçimde sonlanır. Esra, türlü oyunlarla Ozan’ı zor durumda bıraktığına sevinirken, hiç beklemedikleri bir şekilde Çağla’ya yakalanan Ozan ve Esra’nın sırrı açığa mı çıkmıştır?
AŞK MANTIK İNTİKAM 3. BÖLÜMÜYLE 2 TEMMUZ CUMA SAAT 20.00’DE FOX’TA!
30 Haz 2021 - 18:26 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.