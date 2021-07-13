Maraşlı 26. Bölüm Full İzle! Maraşlı 13 Temmuz Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Maraşlı 26. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının yeni yıl dizilerinden biri olan Maraşlı, ocak ayından bu yana seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Hikayesinin tek sezonluk tasarlanması nedeniyle sezon arasına girmeyen Maraşlı dizisi, final bölümü ile ekran macerasına son noktayı koymaya hazırlanıyor. Bir süredir her salı seyircisi ile buluşmaya alışan Maraşlı dizisinde, intikam oyunu son kez oynanıyor ve kazanan isim ise herkesi çok şaşırtıyor.

Maraşlı Dizisi 25. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisinin karşısına 25. bölümü çıkan Maraşlı dizisi, finale bir kala pek çok sırrın kapısını araladı. Maraşlı dizisinin 25. bölümünde; Maraşlı’nın Mehmet İnce olduğunu öğrenen Mahur, sinirden deliye dönerek, nikahtan son anda vazgeçti. Tüm yaşadıklarından sonra kim olduğuna bir türlü karar veremeyen Maraşlı ise, Mahur’a tüm sırları anlatıp anlatamamak arasında gidip geldi. Hilal Maraşlı’yı tedavi olmak için ikna etmeye çalışırken; Mahur ile son kez buluşan Maraşlı, hiç beklemediği bir durum ile karşı karşıya kaldı. Savaş’ı zaafı olan annesi vuran Hurdacı, onun annesini kaçırarak eline düşmesini sağladı. Maraşlı için önemli birini kaçırması halinde annesini serbest bırakacağını söyleyen Hurdacı, hikayenin son oyununu böylece başlatmış oldu.

Maraşlı Dizisi 26. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına 26. bölümü olan finali ile çıkmaya hazırlanan Maraşlı dizisi ekranlara hüzünlü bir son ile veda edeceğe benziyor. Maraşlı dizisinin 26. bölüm fragmanına göre; Celal Kün kimliğine sahip olan Maraşlı, ölüyor. Bu ayrılıktan müthiş bir üzüntü ile bahseden Mahur, kavuşamadıkları için kendisini suçlu hissediyor. Savaş oyunun son kazanını gibi dururken, Maraşlı dizisinin son bölüm sürprizleri izleyenleri bir hayli şaşırtacağa benziyor. Maraşlı dizisi, bu akşam saat 20.00’da final bölümü ile ATV ekranlarına son kez geliyor.