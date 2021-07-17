Ada Masalı 6. Bölüm Full İzle! Ada Masalı 17 Temmuz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ada Masalı 17 Temmuz 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ele aldığı romantik öyküsünün altında Ay Yapım imzası taşıyan Ada Masalı dizisinin başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz paylaşıyor. İş dünyasında başarılı ve hırslı bir kadın olan Haziran’ın nefret ettiği ada hayatına aniden düşmesi ile başlayan Ada Masalı, Poyraz’a ilgi duymaya başlaması ile devam ediyor. İlk görüşte birbirlerinden nefret edecek dereceye gelen Haziran ve Poyraz’ın aralarındaki elektriği fark etmesi ise çok uzun sürmüyor. Ada Masalı dizisi, her Salı saat 20.00’da Star TV ekranlarına geliyor.

Ada Masalı Dizisi 5. Bölümde Neler Yaşandı?

Yayınlanan ilk beş bölümü ile ekranları etkisi altına alan Ada Masalı dizisi, seyircisinin karşısına en son 5. Bölümü ile çıktı. Poyraz ile Haziran arasındaki inat ilk günkü gibi devam ederken, adadan gitmeye karar veren Haziran’ı iskelede Poyraz’ın durdurması buzları eritti. İkili arasındaki doğan aşkı bütün ada halkı fark ederken, Poyraz ve Haziran bu aşkı birbirine itiraf etmemekte oldukça kararlıydı. Öte yandan otelin açılışı için kolları sıvayan ikilinin atlatması gereken tek şey belediye denetimiydi. Açılış ile birlikte sanatçı Buray’ın konserine hazırlanan Poyraz ve Haziran, belediye denetimi için bir kez daha otelin açılışını istemeyen Hakan ve İdil ile karşı karşıya kaldı. Üstelik; tüm zorlukları birlikte çözmek için ele ele veren ikilinin açılışta karşılaşacağı tek zorluklar da bunlar değildi.

Ada Masalı Dizisi 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına 6. bölümü ile çıkamaya hazırlanan Ada Masalı dizisinin henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Öte yandan seyircisine yine birbirinden iddialı aşk sahneleri hazırlayan Ada Masalı dizisinin ilk fragmanın bu akşam yayınlanacağı öğrenildi.