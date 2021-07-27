Baht Oyunu 6. Bölüm Full İzle! Baht Oyunu 27 Temmuz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baht Oyunu 6. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ

Kanal D ekranlarının yaz sezonu için başlattığı Baht Oyunu dizisi, tüm heyecanıyla devam ediyor. Bayramda verdiği bir haftalık ara nedeniyle ekranlarda olmayan baht Oyunu, yeniden Kanal D’deki yerini alıyor. Heyecanlı bir bölüm ile ekranlara gelmeye hazırlanan Baht Oyunu dizisinin başrollerini; Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel isimleri paylaşıyor. ARC imzalı olarak her salı Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisi ile buluşan Baht Oyunu, saat 20.00’da yayınlanıyor.

Baht Oyunu Dizisi 5. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisinin karşısına en son 5. bölümü çıkan Baht Oyunu, Ada’ya aleni bir şekilde savaş açan Tuğçe’yi ekranlara getirdi. Ofiste yeni bir yazı dizisi hazırlanmak üzereyken, Ada’nın beyaz evlilik fikri Bora’nın çok hoşuna gidince, Tuğçe Ada’yı konuyla ilgili uyarmaya karar verdi. Hem Ada’nın hem de Tuğçe’nin yazı dizisi hazırlamasını isteyen Bora, iki kadının arasındaki savaşı resmen başlatmış oldu. Yazı dizisini hazırlamak için göçmen bürosuna giden Tuğçe, rüzgar ve Ada arasındaki evliliği öğrenmek üzereyken, ikili mecburi bir birliktelik ile bu belayı savurmayı başardı. Öte yandan Ada, kendisini patronu Bora’ya kanıtlamak için gece gündüz yazı yazarken, Tuğçe Ada’nın o yazıyı teslim edememesi için her yolu denemeye karar verdi.

Baht Oyunu Dizisi 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına bu akşam saat 20.00’da çıkmaya hazırlanan Baht Oyunu dizisi, 6. bölümü ile Kanal D ekranlarına geliyor. Baht Oyunu dizisinin yayınlanan 6. bölüm fragmanlarında göre; Bora, Ada’nın kimliği ile ilgili şüphelenmeye başlıyor ve gerçeklerin peşine düşüyor. Göçmen bürosunda çalışan Cüneyt’in Ada’yı görmek için ofise gelmesi, her şeyi karıştırırken; Bora’nın Ada’dan daha da şüphelenmesine neden oluyor. Sonunda Ada’ya her şeyi soran Bora, cevap alabilmek um uduyla bekliyor. Baht Oyunu bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile Kanal D ekranlarına geliyor.