Ada Masalı 6. Bölüm Full İzle! Ada Masalı 27 Temmuz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ada Masalı 27 Temmuz 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ay Yapım imzası ile Star TV ekranlarına yaz sezonu için merhaba diyen Ada Masalı dizisinin başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz paylaşıyor. İş dünyasındaki hırsları nedeniyle bir adaya seyahat etmek zorunda kalan Haziran’ın ters ve sinirli yapıdaki Poyraz ile karşılaşmasını ele alan Ada Masalı, romantik hikayesi ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Her bölümü ile seyirci kitlesini biraz daha genişleten Ada Masalı dizisi, her salı saat 20.00’da Star TV ekranlarına geliyor.

Ada Masalı Dizisi 5. Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisinin karşısına en son 5. Bölümü ile çıkan Ada Masalı, Haziran ile Poyraz arasındaki ilişkinin ısınmaya başladığı anları ekrana getirdi. Ada Masalı dizisinin 5. bölümünde; adadan gitmek için harekete geçen Haziran’ı durduran Poyraz, gitme dedi. Poyraz gitme deme nedenini Haziran’ın tüm ısrarlarına rağmen söylemese de ikili arasındaki buzlar bir hayli eridi. Haziran’ın annesinin sürpriz yaparak Ada’ya gelmesi hem Haziran’ı hem de Haziran’ın teyzesini rahatsız ederken; İdil, açılışa hazır olan oteli baltalamak için savaş boyalarını sürdü. Buray konseri için hazırlanan Haziran ve Poyraz, belediyeden açılış onayını alabilmek için var gücüyle çalışmaya başladı.

Ada Masalı Dizisi 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına bu akşam 6. bölümü ile çıkacak olan Ada Masalı, Haziran’ın sırrının ayyuka çıkmaya başlayacağı sahneleri ekranlara getirecek. Ada Masalı dizisinin yayınlanan 6. bölüm fragmanlarına göre; Poyraz’ın babaannesi Haziran’ın yanında uyanınca Poyraz, Haziran’a minnettar olacak. Ancak Haziran’ın her söylediğini koma halinde duyan babaanne, Haziran’ın sırrını riske atan ikinci isim olacak. İdil ve diğer arkadaşları ile kampa gitmek isteyen Poyraz, Haziran’ı da çağırınca ikili arasındaki çekim giderek artacak. Romantik sahneleri ile ekranlara gelecek olan Ada Masalı, bugün saat 20.00’da Star TV ekranlarında olacak.