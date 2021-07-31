- 31 Tem 2021 - 11:29

MasterChef 2021 Full İzle! 31 Temmuz 2021 MasterChef 26. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef yine bomba gibi bölümlerle izleyicilerinin karşısına çıkıyor. İşte Son Bölüm Fragmanı ve izleme linki...

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Masterchef Türkiye 31 Temmuz 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef yine bomba gibi bölümlerle izleyicilerinin karşısına çıkıyor. MasterChef 26. bölüm canlı izlemek isteyenler TV8 ekranlarına hücum ederken yarışmacılar arasındaki rekabet de izleyenlere büyük heyecan yaratıyor. Üçlü düellolar serisi olarak isimlendirilen MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının ikinci eleme serisinde de yavaş yavaş sona geliniyor. Seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma başlayan MasterChef, yine tüm dikkatleri üzerine çekti. MasterChef 26. bölüm tek parça izlemek isteyenler yine ekran başına toplanıyor.

MasterChef Türkiye 2021 yarışması, henüz ana etap yarışmaya geçmemiş olmasına rağmen şimdiden izlenme rekorları kırmaya başladı. Tüm heyecanı ile yeni bölümlerle ekranlara gelen MasterChef yarışmasında üçlü düello olarak adlandırılan ikinci eleme serisi büyük bir hızla devam ediyor. MasterChef Türkiye 2021’de asıl yarışın başlamasına giderek daha az bir zaman kalırken birbirinden iddialı yarışmacılar, kadroya girip önlük giyebilmek için ter döküyor. Jüri üyeleri arasında dünyaca ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın yer aldığı MasterChef programı yine izlenme rekorları kırıyor.

Şimdilik haftanın 5 günü boyunca saat 20:00’de ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi TV8 ekranlarından izleyicilerle buluşuyor. Yarışmacılar arasındaki üçlü düello elemelerinde kıyasıya rekabet devam ederken bu anlara tanıklık etmek isteyen izleyiciler Youtube üzerinden de son bölümü tek parça olarak izleyebiliyor. MasterChef 31 Temmuz 2021 tarihinde canlı izlemek isteyenlerin aradığı Youtube tek parça videolar da izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Birbirinden iddialı 3 yarışmacının kozlarını paylaştığı 3’lü düelloların yavaş yavaş sonuna gelinmesi de izleyicilerdeki heyecanı arttırıyor.

Türk ve dünya mutfağının birbirinden ünlü yemeklerini yapmak için kolları sıvayan yarışmacılar, 3. tura geçerken MasterChef Türkiye 2021 heyecanı bir üst seviyeye taşıyor. MasterChef yarışmasında artık üçüncü eleme turunun heyecanı başlıyor. MasterChef 31 Temmuz 2021 tarihinde izlemek isteyenler 26. bölümle yeni bir heyecana ortak olacak. Yeni bölümleriyle TV8 ekranlarından izleyicilerle buluşan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında üçüncü eleme turu heyecanı yaşanacak.

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31 Tem 2021 - 11:29 - Dizi Fragmanları

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