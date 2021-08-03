Baht Oyunu 7. Bölüm Full İzle! Baht Oyunu 3 Ağustos Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baht Oyunu 7. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ

Yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Baht Oyunu dizisinde, işler giderek kızışıyor. Gerçeklerin ortaya çıkmayı başladığı Baht Oyunu dizisi, bu akşam Bora ile Ada’nın yollarının ayrılmasına tanıklık ediyor. Peki, Baht Oyunu dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baht Oyunu dizisi 6. bölümde neler oldu? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel gibi sevilen isimlerin üstlendiği Baht Oyunu, Kanal D ekranlarındaki macerasına devam ediyor. Yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlanan Baht Oyunu dizisi ARC imzası taşıyor. İlk aşkı ile evlenmezse hayatının kötü gideceğine inanan Ada, Rüzgar’ı kendine aşık etmek için yola çıksa da patronu Bora’ya aşık olması ile hedefinden sapıyor ve baht oyununda zarlar yeniden atılıyor. Romantik ve heyecanlı hikayesi ile Baht Oyunu, her salı saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Baht Oyunu Dizisi 6. Bölümde Neler Oldu?

İzleyenleri ile en son 6. bölümü ile buluşan Baht Oyunu, geçtiğimiz hafta ekranlara geldi. Bora’nın Ada hakkındaki gerçekler ile ilgili şüphelenmeye başladığı Baht Oyunu dizisi son bölümünde; Bora, Ada'nın evinde Rüzgar'ı gördü. Konuyla ilgili Ada açıklamalar getirmeye çalışsa da Bora o açıklamaları dinlemek istemedi. Bunun üzerine Ada’nın kim olduğunu merak etmeye başlayan Bora, Ada’ya cevap vermesi zor olan sorular sordu.

Öte yandan yeni yazı dizisi üzerinde çalışan Ada, Bora, Rüzgar ve Tuğçe ilişki kampına gözlemci olarak katıldı. Ada ve Bora’nın kampta çift olarak davranması ikili arasındaki ilişkiyi ilerletirken, kıskançlık krizlerini de başlatan etken oldu. Beyaz evlilik yazısının kaynağını araştırmak için şirkete gelen Celal ise, Tuğçe ve Rüzgar ile karşılaşacağından henüz habersizdi.

Baht Oyunu Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu akşam yeni bölümü ile seyircisi karşısına çıkacak olan Baht Oyunu dizisi, 7. bölümünü ekranlara getirecek. Celal’in şirkete gelişi ile gerçeklerin ortaya çıkmasına engel olmak isteyen Ada, işin işinden çıkamayacak. Çareyi işten ayrılmakta bulan Ada, yeni iş yerinde Bora ile karşılaşınca; ikilinin yolları yeniden aşk noktasında kesişecek. Baht Oyunu, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında olacak.