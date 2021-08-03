- 03 Ağu 2021 - 00:06

Ada Masalı 7. Bölüm Full İzle! Ada Masalı 3 Ağustos Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Seyircisinin karşısına romantik bir aşk hikayesi ile çıkan Ada Masalı, izleyenlere adeta ilk aşkın büyüsünü hissettiriyor. Yeni bölümleri ile her salı ekranlara gelen Ada Masalı dizisinde bu kez Haziran ve Poyraz arasındaki samimiyet bir hayli artıyor. Ada Masalı dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ada Masalı dizisi 7. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

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Ada Masalı 3 Ağustos 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ada Masalı dizisinde Haziran ile ilgili gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Yeni bölümleri sabırsızlık ile beklenen Ada Masalı, Poyraz’ın bitmek bilmeyen öfkesi ile bu akşam seyirci karşısına çıkıyor. Peki, Ada Masalı dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ada Masalı dizisi 6. bölümde neler yaşandı? İşte Menajerimi Ara ile ilgili tüm güncel detaylar…

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un paylaştığı Ada Masalı, Ay Yapım imzası ile Star TV ekranlarına geliyor. Yaz sezonu için seyircisi ile buluşmaya başlayan Ada Masalı dizisi, Haziran’ın iş hırsı uğruna gittiği adada aşka düştüğü Poyraz ile karşılaşmasını konu alıyor. İlk görüşte birbirlerinden nefret eden ikili, zaman içerisinde biraz romantik, biraz komedi olan bir aşk serüvenin içerisinde kendilerini buluyor. Yaz ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Ada Masalı, her salı saat 20.00’da Star TV ekranlarına geliyor.

Ada Masalı Dizisi 6. Bölümde Neler Yaşandı?

Sevenleri ile en son geçtiğimiz hafta buluşan Ada Masalı dizisi, 6. bölümünü ekranlara getirdi. Ada Masalı dizisinin 6. bölümünde; Poyraz’ın babaannesi Aliye, Haziran başında iken uyandı. Aylar sonra yeniden gözlerini açan Aliye, tüm Ada halkını şaşkına çevirirken, Haziran’ı ürkütmeyi başardı. Aliye uyurken ona anlattıklarını hatırlayıp hatırlamadığını merak eden Haziran, öğrenmek için harekete geçti. Aliye’nin her şeyi hatırlaması Haziran’ı zor durumda bırakırken, Haziran’ın sırrı giderek yayılmaya başladı. Babaannesinin uyanışı ile Haziran’a verdiği değeri fark eden Poyraz ise, Haziran’a aşkını itiraf etmek için hazırlanırken, Haziran’ın sakladığı sırdan haberdar değildi. Öte yandan otelin rezervasyon almaya başlaması ile ortaya çıkan sorunlar da büyüdü.

Ada Masalı Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

İzleyicileri ile yeni bölümünü bu akşam buluşturacak olan Ada Masalı, 7. bölümü ile ekranlara geliyor. Ada Masalı dizisinin yayınlanan 7. bölüm fragmanlarına göre; Haziran’ın Poyraz’dan gizli aldığı bilançolar ortaya çıkıyor. Poyraz, henüz Haziran’ın kendisini ret edişini hazmedememişken, ortaya çıkan gerçekler ile adeta çılgına dönüyor. Ada Masalı, bu akşam yeni bölümü ile saat 20.00’da Star TV ekranlarına geliyor.

 

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03 Ağu 2021 - 00:06 - Dizi Fragmanları

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