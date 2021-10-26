Esra Erol'da 26 Ekim 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Ekim 2021 Salı ATV Canlı İzle!
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Heyecanlı yüzleşmeleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Esra Erol'da programı, haftanın ikinci gününde gündemlere bomba gibi düşecek konuklarını ekranlara getiriyor. Sıcak gelişmeleri ile seyircisi bir hayli meraklandıran Esra Erol'da programı, saat 16.20’de başlıyor. Peki, Esra Erol’da programı 26 Ekim gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 25 Ekim’de neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...
ATV ekranlarına 2015 yılından bu yana gelmeye devam eden Esra Erol'da programı, yeni bölümler ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Merak edilen konu ve konukları ile her gün Türkiye’nin gündemini belirleyebilen Esra Erol'da programı, kayıp yakınlarını ve aldatılan eşleri konuk ediyor. Konuklarının gerçek yaşam öykülerinden beslenen Esra Erol'da programı, hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.
Esra Erol’da Programı 25 Ekim’de Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?
Ekranlara en son 25 Ekim 2021 Pazartesi günü gelen Esra Erol'da programı, ilginç yüzleşmeleri ile yine tüm seyircisinin tüylerini diken diken etti. Esra Erol'da programının son bölümünde; Muammer Bey, 3 yıldır haber alamadığı kızı Şengül Hanım’ı aramak için stüdyoya geldi. Eski damadı Tevrat Bey’in kızı Havva Hanım ile evli olmasına rağmen iki kere küçük kızı Şengül Hanım’ı kaçırdığını söyleyen Muammer Bey, kızının geri dönmesini istedi. 3 yıl aradan sonra babası ile Esra Erol’da programı sayesinde görüşen Şengül Hanım, ailesinin kendisine böyle bir yakıştırma yaptığını, kimseye inandıramadığı için eniştesi ile kaçtığını itiraf etti. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Dursun Bey, üç çocuğunu alarak kayıplara karışan Şerife Hanım’ı aramak için stüdyoya geldi. Kızı Dilber Hanım aramak için stüdyoda olan baba Mehmet ise, gözyaşlarına hakim olamadı. Esra Erol’da programının merak ile takip edilen konularından biri olan oğlunu gelinini kaçırdığını iddia eden Hatice Hanım, canlı yayın aracılığıyla oğlu Emrullah ve gelini Seda ile yüzleşti.
Esra Erol’da Programı 26 Ekim Gündemleri Neler Olacak?
Hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam eden Esra Erol'da programı, 26 Ekim 2021 Salı günü de seyircisinin karşısına çıkacak. Esra Erol'da programının yeni bölümünde merak edilen yüzleşmeler kaldığı yerden devam edecek. Eski konuklarının uzlaşma yolundaki son kararını alacak olan Esra Erol'da programı, saat 16.20’de ATV ekranlarından canlı yayına geçecek.
26 Eki 2021 - 00:05 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.