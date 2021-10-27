Sadakatsiz 36. Bölüm 2021 Full İzle! 27 Ekim 2021 Sadakatsiz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sadakatsiz 36. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

İki sezondur Kanal D ekranlarının en iddialı yapımları arasındaki yerini alan Sadakatsiz dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Aras’ın sırrının yavaş yavaş çözülmeye başladığı alan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da yayınlanıyor. Peki, Sadakatsiz dizisi 35. bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz dizisi 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Doctor Foster isimli yapımdan senaryoya uyarlanarak 7 Ekim 2020 tarihinden bu yana seyircisi ile buluşan Sadakatsiz dizisi, Med Yapım imzası ile ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. Bu sezon başrollerini paylaşan Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen isimlerine Berkay Ateş gibi iddialı bir ismi daha ekleyen Sadakatsiz dizisi, Aras’ın gizemli hikayesi ile yeni sezonunu daha heyecanlı bir hale getiriyor. Her bölümü daha büyük bir ilgiyle takip edilen Sadakatsiz dizisi, her çarşamba saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Sadakatsiz Dizisi 35. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 19 Ekim 2021 Salı günü gelen Sadakatsiz dizisi, 35. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Sadakatsiz dizisinin son bölümünde; Asya ve Aras arasındaki yakınlaşma herkesi rahatsız etmeye başladı. Rahatsız olan isimlerin başında gelen Volkan, Aras'ın sırlarının peşine düşmeye karar verdi. Aras ile Derin’in bilinmeyen geçmişi yavaş yavaş ortaya çıkarken; Derin yürüdüğünü Volkan’dan saklamaya devam etti. Önce adını hatırlayan Aras, geçmişi ile ilgili detayları yavaş yavaş hatırlarken; bu süreçte yanında olan Asya ile de yakınlaşmaya başladı.

Sadakatsiz Dizisi 36. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini bu hafta da olacak olan Sadakatsiz dizisi, 36. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 36. bölüm fragmanlarına göre; Asya, Bahar ile Aras’a duyduğu hisler konusunda dertleşmeye başlayacak. Ara ile bir yola girmeye karar veren Asya’nın korktuğu tek şey, Aras’ın sırları olacak. Aras’ın sırlarından rahatsız olan başla bir isim olan Volkan ise, Aras'ı Asya’dan uzak durması için uyaracak. Ancak bu uyarı ikiliyi yumruk yumruğa gerçekleşecek olan bir kavgaya götürecek. İki sezondur sevilerek takip edilen Sadakatsiz dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile Kanal D ekranlarından olacak.