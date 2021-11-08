Müge Anlı 8 Kasım 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 8 Kasım 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 8 Kasım 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni haftanın ilk canlı yayını ile izleyici karşısına çıkıyor. Canlı yayında ekrana gelen konu ve konukları her zaman gündem yaratmayı başaran programın son bölümünde özellikle Nurgül Beyhan cinayeti hakkında merak edilen birçok konu gün yüzüne çıkacak. Programın son bölümünde yanıtsız kalan Nurgül Beyhan cinayetinde yaşanan yeni gelişmeler ise herkesi bir hayli heyecanlandırmış durumda. Öte yandan skandal açıklamaları ile kardeşinin cinayetinde parmağı olduğu düşünülen Fatma Karadağ’ın programın yeni canlı yayınında cinayet hakkında neler söyleyeceği merak konusu oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Kasım Pazartesi Canlı Yayını

ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 8 Kasım Pazartesi günü ekrana gelecek canlı yayını yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Geçtiğimiz haftalarda ekrana gelen konuları Türkiye gündeminde bir hayli tartışma yaratan Müge Anlı’da, Mehmet Karadağ ve Nurgül Beyhan cinayetleri çözüme kavuşmak üzere.

8 Kasım Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle yayınlanmaya başlayan canlı yayın ile izleyicilerin kafalarındaki birçok soru işaretini kaldırmayı hedefleyen programda konukların ifadeleri yeni ipuçlarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Nurgül Beyhan Cinayetinde Son Durum

ATV canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşan mağdur ve şüpheliler yine ilginç detayların ortaya çıkmasına neden oldu. Aile içinde yaşanan kin ve husumet nedeniyle vahşice katledilen Nurgül Beyhan cinayetine ilişkin Fransa’da yaşayan akrabadan gelen açıklamalar ise herkesin kanını dondurdu. Öte yandan Amca Dilaver Beyhan ise kendisi hakkında yapılan tüm suçlamalara çelişkili yanıtlar vermeye devam ediyor. Uzun süredir Türkiye’nin gündeminde olan cinayet konusunda artık yeni gelen detaylar sayesinde sona gelindiği ifade ediliyor.

Öte yandan programda bir diğer dikkat çeken konular arasında yer alan Mehmet Karadağ cinayetine ilişkin kardeşi Fatma Karadağ’ın açıklamaları da merak edilmeye başladı. 8 Kasım Pazartesi canlı yayınında tüm sorular yanıt bulacak.