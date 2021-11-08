- 08 Kas 2021 - 22:09

Esra Erol'da 8 Kasım 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 8 Kasım 2021 Pazartesi Son Bölüm Atv Canlı İzle!

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Esra Erol 8 Kasım 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarında hafta için her gün saat 16.20’de izleyicileri ile buluşan Esra Erol’da programı, 8 Kasım Pazartesi günü yepyeni bir haftaya merhaba diyecek. Birbirinden ilginç konuları ve konukları ile kısa sürede Türk televizyonlarının fenomen yapımlarından biri olmayı başaran Esra Erol’da son bölümünde yaşananlar ise uzun süre sosyal medya kullanıcılarının gündeminde ilk sırada yer almayı başardı. TikTok dolandırıcılığı ile gündeme gelen Gülten Hanım’ın canlı yayında sarf ettiği sözler ise Türkiye’nin gündeminde ilk sıralara kadar yükselmeyi başarmıştı.

Esra Erol’da 8 Kasım 2021 Canlı Yayını

8 Kasım Pazartesi günü yeni haftanın ilk programı ile ekrana gelmeye hazırlanan Esra Erol’da programında yine birbirinden ilginç konular gün yüzüne çıkacak. ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programları arasında ilk sıralarda yer alan programın yeni bölümlerinde ise Türkiye’de milyonlarca kişiyi derinden üzen hayat hikayesiyle Kübra’nın yaşadıkları ekrana gelecek.

Öte yandan programın dikkat çeken bir diğer konularından Emrullah ve Sadanur’un hikayesinin nasıl biteceği merakla bekleniyor. Hafta içi her gün izleyicilerini adeta ekran başına kilitlemeyi başaran Esra Erol’da programının başarılı sunucusu Esra Erol ise canlı yayında gündeme getirdiği konular ile birçok kişinin takdirini kazanmayı başarmıştır.

Esra Erol’da Son Bölümünde Neler Oldu?

Canlı yayınla ekrana gelen her yeni bölümü olay yaratan Esra Erol’da programında yine ilginç anlar yaşandı. Geçtiğimiz Cuma günü ekrana gelen haftanın son canlı yayınında Yusuf Bey’in feryadı herkesi derinden yaralamıştı. Yardım amacı ile evine aldığı kişinin karısı ile kaçtığını ifade eden Yusuf Bey’in canlı yayında söylediği sözler gündemde ilk sıralarda yerini almayı başaran konulardan biri oldu.

Esra Erol’da bugünkü programı ise yine günün en çok konuşulacak yayınlardan birine imza atmaya hazırlanıyor. 8 Kasım 2021 Pazartesi günü ekrana gelecek yeni bölümünde seyircinin merak ettiği birçok konu gündeme gelecek. Olaylar hakkında ortaya çıkacak yeni detaylar ise büyük heyecan yarattı.

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08 Kas 2021 - 22:09 - Dizi Fragmanları

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