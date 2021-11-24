- 24 Kas 2021 - 11:42

MasterChef 2021 Full İzle! 24 Kasım 2021 MasterChef 120. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. MasterChef son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef son bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Masterchef Türkiye 24 Kasım 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Bugün heyecanlı bir yarış ile seyircisinin karşısına çıkacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu haftanın eleme potasını da yavaş yavaş belirliyor. Peki; MasterChef 120. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 119. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı yeni sezonunda da başaran MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni yarışları ile şampiyonuna adım adım yaklaşıyor. Bu haftadan itibaren 11 kişi ile yoluna devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu hafta Dilara’nın mavi takım, Görkem’in ise, kırmızı takım kaptanlığında yarışmaya başlıyor. Her bölümünde eleme potasına iki isim daha ekleyen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, haftanın 5 günü olmak üzere, her pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve pazar günleri saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

MasterChef 119. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 23 Kasım 2021 Salı günü alan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 119. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde mavi ve kırmızı takım arasında sushi konseptinde bir yarış gerçekleştirildi. Günün sonunda takım dokunulmazlığını kazanan ekip, Dilara kaptanlığındaki mavi takım olurken; Görkem kaptanlığındaki kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girmek zorunda kaldı. Bireysel dokunulmazlık yarışında Somer Şef’in nefis tarifi olan anason balık ekmek yapan kırmızı takımdan bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Eren oldu. Günün sonunda eleme potasına da iki isim gönderen MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde potaya giren isimler Görkem ve Pelin oldu.

MasterChef 120. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bugün yeni bölümü ile gelecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 120. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde; yarışmacılar, Hababam Sınıfı Müzesi’ni ziyaret ettikten sonra, 24 Kasım Öğretmenler Günü konseptinde öğretmenler evinde yarışacak. Heyecanlı bir yarış ile ekranlara gelecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bugün saat 20.00’da TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkacak.

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24 Kas 2021 - 11:42 - Dizi Fragmanları

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