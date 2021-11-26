Müge Anlı 26 Kasım 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 26 Kasım 2021 Cuma ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 26 Kasım 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Her bölümü ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu haftanın son canlı yayınına başlayacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 26 Kasım gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 25 Kasım’da neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV’nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her bölümünde sıcak gelişmeleri ile ATV ekranlarındaki yerini alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 25 Kasım’da Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 25 Kasım 2021 Perşembe günü alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak edilen konuları ile ilgili sıcak gelişmeleri seyircisinin karşısına çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; minik Leyla'nın ölümü ile ilgili sıcak gelişmeleri seyircisine aktaran Müge Anlı, verilen beraat kararına anne Leyla’nın itiraz ettiğini duyurdu. Leyla’nın annesinin avukatı Erdoğan Bey’i konuk eden Müge Anlı, neden sürecin hızlanamadığını sordu. Konunun ardını bırakmayacağını belirten Müge Anlı, avukat Erdoğan Bey’e her konuda destek olacaklarını iletti. 17 yaş büyük sevgilisinin iki evini sattığı iddia edilen türkücü Cüneyt Demiral canlı yayına geldi. Safiye Hanım’ın birlikte olmak için çok ısrarcı olduğunu ve bu nedenle de Safiye Hanım ile birlikte olduğunu belirtti. Bu birliktelik esnasında iki evin parasını birlikte yediklerini iddia eden Cüneyt Demiral, dolandırdığını kabul etmedi. Müge Anlı’nın girişimleri üzerine Safiye Hanım’ın parasını ödemeyi kabul eden Cüneyt Demiral, perşembe günü paranın ilk kısmını teslim edeceğini belirtti.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 26 Kasım Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bir canlı yayını ile 26 Kasım 2021 Cuma günü de seyircisinin karşısına çıkacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak edilen konuları ile ilgili sıcak gelişmelerini seyircisine aktaracak. Yeni bölümleri merak ile beklenilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da canlı yayınına başlayacak.