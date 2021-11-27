- 27 Kas 2021 - 15:25

Aşk Mantık İntikam Fox Tv 23. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 26 Kasım Son Bölüm Tek Parça Kesintisiz Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Aşk Mantık İntikam dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aşk Mantık İntikam dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Aşk Mantık İntikam 23. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Aşk Mantık İntikam dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aşk Mantık İntikam dizisi, bu akşam saat 20.00’da ekranlardaki yerini alıyor. Peki, Aşk Mantık İntikam dizisi 22. bölümde neler yaşandı? Aşk Mantık İntikam dizisi 23. bölümde neler olacak? İşte, Aşk Mantık İntikam dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Güney Kore yapımı olan “My Cunning Single Lady” isimli diziden senaryoya uyarlanan Aşk Mantık İntikam dizisi, yeni bölümleri ile hikayesini anlatmaya devam ediyor. Burcu Özberk (Esra), İlhan Şen (Ozan), Burak Yörük (Çınar) ve Melisa Döngel (Çağla) gibi isimleri seyircisinin karşısına çıkaran Aşk Mantık İntikam dizisi, iddialı hikayesi ile her hafta seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Öte yandan FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam dizisi, her cuma saat 20.00’da ekranlara geliyor.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 22. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarındaki yerini en son 19 Kasım 2021 Cuma günü alan Aşk Mantık İntikam dizisi, 22. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Aşk Mantık İntikam dizisinin yayınlanan son bölümünde; Çınar’ın uyarısı ile harekete geçen Esra ve Ozan, Çağla ile ilgili şüphelerini bir araya getirmeye karar verdi. Ozan, Esra’ya Çağla ile geçirdikleri geceye dair bir ipucu aradığını anlatırken; Esra ise, Ozan’a Çağla’yı biriyle gördüğünü söyledi. Bunun üzerine Çağla’nın gizlice peşine düşen Esra ve Ozan, Mert’in kim olduğunu ve Mert ile Çağla arasında ne olduğunu anlamak için harekete geçti. Öte yandan Mert, Çağla’nın karnındaki bebek ile ilgili şüphelerini dile getirmeye devam ederken; Çağla, Mert’ten kurtulmak için yeni bir plan yapmaya başladı.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 23. Bölümde Neler Olacak?

Yeni bölümü ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Aşk Mantık İntikam dizisi, bu hafta 23. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aşk Mantık İntikam dizisinin yayınlanan 23. bölüm fragmanına göre; Ozan, Çağla ile Mert’i yüzleştirecek. Çağla’nın hamile olmasının ardından DNA testi isteyen Ozan’ın sonuç ile birlikte gerçeği öğrenip öğrenmeyeceği ise, merak ile beklenilecek. Merak ile beklenilen Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.

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27 Kas 2021 - 15:25 - Dizi Fragmanları

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