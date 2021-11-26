- 26 Kas 2021 - 09:02

Aziz Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 26 Kasım 2021 Aziz Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için geri sayıma başlayan Aziz dizisi nihayet ekranlara geldi. Bir dönem hikayesi ile ekranlara gelen Aziz dizisi ile ilgili son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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 Aziz Dizisi 26 Kasım 2021 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV ekranlarının yeni fenomeni olmayı başaran Aziz dizisi, yeni bölümleri ile hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aziz dizisinde işler bu kez bir hayli karışıyor. Peki, Aziz dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 3. bölümde neler oldu? İşte, Yalancı dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına dahil olmadan önceki dönemlerini anlatan Aziz dizisi, etkili hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Aziz Payidar (Murat Yıldırım), Dilruba (Damla Sönmez), Efnan (Simay Barlas), Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan), Delege Pierre (Fırat Tanış), Adem Payidar (Güven Murat Akpınar), Kenan (Eren Hacısalihoğlu), Handan (Ayten Soykök), Nigar Payidar (Füsun Demirel), Hatice Ana (Meral Çetinkaya), Azime (Suzan Kardeş), Mustafa (Baran Akbulut), Maksude Payidar (Elif Sönmez), Cemal (Cenan Çamyurdu), Selahattin (Haydar Köyel), Aslan (Berkay Akın) gibi karakterler ile Show TV ekranlarındaki yerini alan Aziz dizisi, her cuma saat 20.00’da seyircisi ile buluşuyor.

Aziz Dizisi 3. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 19 Kasım 2021 Cuma günü alan Aziz dizisi, 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Aziz dizisinin yayınlanan son bölümünde; Efnan'ın evinden kaçırıldığını öğrenen Aziz, sinirden deliye döndü. Atına atladığı gibi soluğu Efnan’ın köyünde alan Aziz, düğünün ortasından Efnan’ı kaçırdı. Bunun üzerine deliye dönen Dilruba, geçirdiği sinir krizi ile Aziz’e aşık olduğunu evdeki herkese göstermek zorunda kaldı. Aziz’den hesap sormak için atölyeye giden Dilruba’yı Aziz ile öpüşürken gören Maksude ise, bu duruma daha fazla sessiz kalamayacağına karar verdi. Öte yandan Aziz’in tutuklanması, Efnan’ı hayatı ile ilgili önemli bir fedakarlık yapmak ile burun buruna getirdi.

Aziz Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aziz dizisi, 4. bölümü ile ekranlara geliyor. Aziz dizisinin yayınlanan 4. bölüm fragmanına göre; Aziz, Efnan ile evleneceğine dair bir söz vererek, tutuklu halinden kurtulacak. Bu haber karşısında Dilruba kahrolacakken; Efnan, halinden bir hayli memnun olacak. Maksude’nin sözleri ile gerçekleri öğrenen Galip Payidar ise, nişanların atılmasını isteyecek. Merak ile beklenilen Aziz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanacak.

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26 Kas 2021 - 09:02 - Dizi Fragmanları

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