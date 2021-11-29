- 29 Kas 2021 - 21:10

Esra Erol'da 29 Kasım 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Kasım 2021 Pazartesi Son Bölüm Atv Canlı İzle!

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Esra Erol 29 Kasım 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Türk televizyonlarının en çok sevilen simalarından Esra Erol yine bomba gibi bir programla izleyici karşısına çıkıyor. Ekranların en sevilen ve ilgi gören kişilerinden Esra Erol’da programı ATV ekranlarından canlı yayınlanmaya devam ediyor. Esra Erol'da 29 Kasım 2021 canlı izle, Esra Erol'da son bölüm izle aramalarını yapan izleyiciler tek parça canlı izliyor.

Her bölümüyle milyonları ekran başına toplamayı başaran Esra Erol'da programı, ATV ekranlarından izleyicilerle buluşuyor. Esra Erol'da haftanın ilk canlı yayını ile 29 Kasım 2021 Pazartesi günü yine hayranlarıyla buluşacak. Seyircisinin karşısına yine birbirinden dolu konularla çıkmaya hazırlanan programda heyecan ve şaşkınlık yaşanmaya devam ediyor. Ünlü sunucu Esra Erol, kendi programında ağırladığı konuklar ve ele aldığı konularla herkesi şaşkına çevirmeye devam ediyor. Türkiye gündemine bomba gibi düşen olaylarla sosyal medyada da çok konuşulan Esra Erol'da programı ATV ekranlarından hafta içi her gün saat 16:20’de izleyicilerle buluşuyor.

Esra Erol'da Programı Son Bölümde Neler Oldu?

Geniş bir izleyici kitlesi bulunan Esra Erol'da programı, yayın hayatına girdiği günden bu yana ağızları açıkta bırakacak insan hikayelerini ekranlara getiriyor. Akıllara durgunluk veren evlilik ve aile ilişkilerini tüm gerçekliği ile ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı gündüz kuşağında reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Milyonların yakından takip ettiği Esra Erol'da programının son bölümünde bir süredir merakla takip edilen Sevda hanım ve Duran bey çiftinin yüzleşmesi gerçekleşti. Esra Erol'da izleyicilerini şaşkına çeviren gelişmeler yaşanırken ikilinin konuşmaları sosyal medyada da büyük bir tartışma konusu yarattı.

Esra Erol'da 29 Kasım 2021 Canlı İzle

Her hafta içinde olduğu gibi 29 Kasım 2021 pazartesi gününde de ekranlardaki yerini almaya hazırlanan Esra Erol'da programı merakla bekleniyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana izleyicilerini şaşırtan yaşanmış hikayelerle ekranlara gelen programda yine heyecan zirve yapacak. Esra Erol'da 29 Kasım 2021 ATV canlı izle, Esra Erol'da son bölüm tek parça izle…

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29 Kas 2021 - 21:10 - Dizi Fragmanları

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