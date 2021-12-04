Yargı Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 5 Aralık 2021 Yargı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Yargı Dizisi 4. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Gizem dolu hikayesi ile seyircisini her hafta ekran başına kilitlemeyi başaran Yargı dizisi, yeni bölümleri ve sırları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile Kanal D ekranlarına gelmeye hazırlanan Yargı dizisi, saat 20.00’da seyircisi ile buluşuyor. Peki, Yargı dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 11. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı sürdüren Yargı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşına çıkmaya devam ediyor. Ay Yapım imzası taşıyan ve Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Ece Yüksel, Arda Anarat, Onur Durmaz gibi birbirinden iddialı isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan Yargı dizisi, her pazar saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Yargı Dizisi 11. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisi ile en son 28 Kasım 2021 Pazar günü buluşan Yargı dizisi, 11. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yargı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ceylin ve Ilgaz, gönderilen sesli mesajdan sonra paniğe kapılan ikili, kendilerine bunun kimi yaptığını bulmak için harekete geçti. Herkesten intikam almak için harekete geçen Engin, herkesi teker teker köşeye sıkıştırmaya başladı. Eren, Pars, Çınar ve Yekta’ya bulmacalar ile yaklaşan Engin, Çınar’ı ise, açık açık tehdit etmeyi tercih etti. Öte yandan Ilgaz ve Ceylin’in geçmişindeki bağı bilen Engin, Ilgaz’ı da tehdit etmekte gecikmedi.

Yargı Dizisi 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kanal D ekranlarındaki yerini yine çok konuşulacak bir bölüm ile almaya hazırlanan Yargı dizisi, 12. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yargı dizisinin yayınlanan 12. bölüm fragmanına göre; Ceylin ve Ilgaz bu kez hastane davasının peşine düşmek için birlikte hareket etmek zorunda kalacak. İntikam planından vazgeçen Engin, Çınar’ın peşini bırakmama konusunda oldukça kararlı davranacak. Merak ile beklenilen yeni bölümü ile seyircisinin karşısına bugün çıkacak olan Yargı dizisi, saat 20.00’da Kanal D ekranlarından başlayacak.