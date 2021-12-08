Zuhal Topal'la Yemekteyiz 63. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 8 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 63. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların sevilen yarışmalarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni şampiyonunu aramaya devam ediyor. Bugün yeni haftasını yarılayacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, saatler 16.00’ı gösterdiğinde seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 7 Aralık Salı 62. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 8 Aralık Çarşamba 63. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

TV8 ekranlarından yeni sezonda yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, her hafta bir ismi şampiyon yapmak için yola çıkıyor. Her hafta 5 farklı yarışmacısı ile seyircisinin karşısına çıkan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, mutfağın en hünerli ellerini arıyor. Şampiyonuna unvanın yanı sıra 15 bin TL para ödülü de hediye eden Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 7 Aralık Salı 62. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

TV8 ekranlarına en son 7 Aralık 2021 Salı günü gelen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 62. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde haftanın ikinci yarışmacısı olan Soner Bey yarıştı. Diğer yarışmacıları evinde ağırlayan Soner Bey’in menüsünde; zencefilli havuç çorbası, elmalı kereviz mezesi, peynirli rulo kabak mücver, ballı susamlı tavuk, sebzeli kremalı makarna, kış salatası ve kadayıflı paşa sarması gibi birbirinden iddialı lezzetler yer aldı. Günün sonunda Zuhal Topal dışında herkesin verdiği puanı açık oylama ile öğrenen Soner Bey; Furkan Bey’den ve Beyza Nur Hanım’dan 4’er puan alırken, Esra Hanım’dan 5 puan, Funda Hanım’dan ise 6 puan alarak günü 19 puan ile tamamladı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 8 Aralık Çarşamba 63. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 8 Aralık 2021 Çarşamba günü 63. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümünde haftanın üçüncü ismi hünerlerini sergilemek için mutfağa girecek. Günün açık oylamasının merak ile bekleneceği Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerin alacak.