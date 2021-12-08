Kanunsuz Topraklar 10. Bölüm 2021 Full İzle! 8 Aralık 2021 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanunsuz Topraklar 10. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Her bölümü ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Kanunsuz Topraklar dizisi, yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. İddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Kanunsuz Topraklar dizisi, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor. Peki, Kanunsuz Topraklar dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanunsuz Topraklar dizisi 9. bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…

FOX TV ekranlarının yeni dizisi olan Kanunsuz Topraklar; Uğur Güneş (Davut), Esra Bilgiç (Gülfem), İlker Aksum (Mehmet), Necip Memili (Ali Gelik), Ali Erkazan (Tahir), Murat Daltaban (Malik), Kaan Taşaner (Avukat Yavuz), Eylül Su Sapan (Behice), Serdem Paçal (Fikriye), Doğaç Yıldız (Cemal), Onur Kaya (Eyüp) ve Ezgi Çelik (Asude) gibi iddialı isimler ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam ediyor. Madencilerin hak arayışını konu alan Kanunsuz Topraklar dizisi, bir dönem hikayesi ile seyircisinin karşısına her çarşamba saat 20.00’da yeni bölümü ile FOX TV ekranları aracılığıyla çıkıyor.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 9. Bölümünde Neler Oldu?

Seyircisi ile en son 1 Aralık 2021 Çarşamba günü alan Kanunsuz Topraklar dizisi, 9. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Kanunsuz Topraklar dizisinin yayınlanan son bölümünde; Malik Paşazade ve Ali Gelik’in verdiği davete davetsiz olarak giden Davut, ikili arasındaki ortaklığa son vermek için herkesin içinde bir teklifte bulundu. Ali Gelik’in verdiği parayı Malik Paşazade’ye teklif eden Davut, ona ailesinin onurunu kurtarmak için bir fırsat verdi. Davetin bitiminde baş başa kalan Gülfem ve Davut, birbirine aşkını ilan ederken; Malik Paşazade’nin aniden ortadan kayboluşu, ikili arasındaki aşkın bir kez daha ertelenmesine neden oldu. Aniden kayıplara karışan Malik Paşazade’nin ölüsünün bulunması ise, tüm Zonguldak’ı ayağa kaldırdı.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

FOX TV ekranlarındaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile alacak olan Kanunsuz Topraklar dizisi, 10. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kanunsuz Topraklar dizisinin yayınlanan 10. bölüm fragmanına göre; Murtaza, Malik Bey’in cinayeti ile yüksek sesli olarak konuşmaya başlayacak. Babasının ölümü üzerine Davut’tan şüphelense de buna asla inanmayan Gülfem, babasının katilinin peşine düşecek. Davut’un yeni ve gizemli bir kadın ile tanışacağı Kanunsuz Topraklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.