- 13 Ara 2021 - 09:59

Müge Anlı 13 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 13 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Televizyonların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Çözülememiş şüpheli ölüm ve kayıpları ele alan Müge Anlı, gazetecilik içgüdüsü ve tecrübeleriyle gerçeğin peşine düşüyor. Bir süredir kayıp olan üç kadının akıbetini araştıran Müge Anlı, Türkiye’nin gündemi haline gelmeyi başarıyor. Ekranların merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 13 Aralık 2021 gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 13 Aralık 2021’ta neler yaşandı?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert 13 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların fenomen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bir haftaya daha merhaba demeye hazırlanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde seyirciyi, bir hayli sıcak gelişmeler bekliyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 13 Aralık gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 10 Aralık’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni konu ve konukları ile yeni bir haftaya daha merhaba demeye hazırlanıyor. Faili meçhul cinayetlerin peşine düşüşü ile seyircisinden 2008 yılından bu yana onay almayı başaran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarından başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 10 Aralık’ta Neler Yaşandı?

Seyircisi ile en son 10 Aralık 2021 Cuma günü buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak edilen konuları ile seyircisinin karşısındaki yerini aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; 5 gündür kayıp olan Birsen Demirok bulundu. Eş Emirhan Bey’in asker arkadaşı Hali Bey ile gittiği öğrenilen Birsen Hanım, gittiği yerde zorla tutulmadığını ve eşinden boşanmak istediğini söyledi. Birsen Hanım’ın bu çıkışı karşısında sinirlenen Emrullah Bey, eşinden boşanmayacağını ve eşinin annesinin evine dönmesini istediğini söyledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bir diğer konuğu 6 gündür kayıp olan Rumen uyruklu Anica Popescu’yu arayan genç kadın oldu. Annesinin aniden ortadan kaybolduğunu söyleyen genç kadın, annesinin ev adresini bilmediğini de belirtti. Sadece dakikalar içerisinde kayıp kadını bulan Müge Anı, Anica Popescu’nun bulunduğu müjdesini verdi. Öte yandan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde 18 yaşındaki Meliha Özsu'nun katili aranmaya başladı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 13 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranlarındaki yerini 13 Aralık 2021 Pazartesi günü de almaya devam edecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkacak. Meliha Özsu’nun katilini aramaya devam edecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, olayın detaylarına doğru inecek. Yeni bölümü ile bugün ATV ekranlarında olacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, saat 10.00’da başlayacak.

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13 Ara 2021 - 09:59 - Müge Anlı Haberleri

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