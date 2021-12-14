MasterChef 2021 Full İzle! 13 Aralık 2021 MasterChef 133. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

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Her hafta şampiyonuna bir adım daha yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Haftaya iddialı bir yarış ile başlayacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bugün saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Peki; MasterChef 133. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 132. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bir haftaya daha başlıyor. Şampiyonuna her hafta bir adım daha yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu haftadan itibaren yoluna 8 isim ile devam ediyor. Nefes kesen yarışı ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, cuma ve cumartesi hariç olmak üzere, haftanın 5 günü TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

MasterChef 132. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 12 Aralık 2021 Pazar günü alan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 132. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; haftanın eleme gecesi gerçekleştirildi. Eleme gecesinde yarışan Mert, Eren ve Görkem iki aşamalı bir yarıştan geçti. Her aşamada jüri üyelerinden puan alan yarışmacılardan ilk turda; Mert 21 puan, Eren 18 puan, Görkem ise 17 puan aldı. Son turda puanını 39’a çıkaran Mert, eleme potasından kurtulurken; 32 puan alan Görkem, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına veda eden isim oldu. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına 9. olarak veda eden Görkem Demiral, ''Pişmanlığım yok, bu sefer gerçekten denedim ve belli bir dönem yürüdüm. Ama yapamadım, olmadı. Buraya yaşamayı istemiştim. Yaşadım da. Devam edeceğim gerekirse en baştan başlayacağım'' ifadeleri ile herkese veda etti.

MasterChef 133. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini yeni bir hafta başlangıcı ile alacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 133. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yani bölümünde şef bıçaklarını alacak olan yarışmacılar, haftanın ilk yarışı olan mavi takım kaptanlığı için yarışacak. Nefes kesen bir yarış ile seyircisinin karşısına çıkacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak.