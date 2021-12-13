Esra Erol'da 13 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 13 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Esra Erol 13 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni bir haftaya başlamak için hazırlıklarını tamamlamış olan Esra Erol’da programı, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de merak edilen konuları ile seyircisinin karşısındaki yerini alıyor. Peki, Esra Erol’da programı 10 Aralık gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 13 Aralık’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Aile bireyleri arasındaki anlaşmazlıkları konu edinen ve kamusal arabuluculuk görevini üstlenen Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Esra Erol’da Programı 10 Aralık’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlara en son 10 Aralık 2021 Cuma günü gelen Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmeleri ile seyircisinin karşısındaki yerini aldı. Esra Erol’da programının son bölümünde; tüp bebek tedavisi için Esra Erol’a başvuran Melek Hanım ve Adem Bey’e müjdeli haber geldi. Melek Hanım’ın hamile olduğunu açıklayan Esra Erol, çiftin 5 haftalık bebek beklediğini duyurdu. Esra Erol’da programının son bölümüne konuk olan Semanur Hanım, eşinden kaçtıktan sonra Emrah Bey’in yanına gittiğini kabul etti. Yayının ardından Emrah Bey ile olan ilişkisini bitirdiğini söyleyen Semanur Hanım, Emrah Bey’in ailesinin kendisine “Artık biz seni istemiyoruz” dediğini aktardı. Bunun üzerine ailesinin yanına gitmek istediğini söyleyen Semanur Hanım, çocuklardan birini almak ve anlaşmalı olarak boşanmak istediğini söyledi. Esra Erol’da programının son konuğu olan Fatma Hanım, aldığı haber ile adeta yıkıldı. Çocuğu aldırmaya karar vermesinin üzerine Ahmet Bey’in imzasına ihtiyaç duyan Fatma Hanım, Ahmet Bey’in bir vasisinin olduğunu ve bu kişinin abi İbrahim Bey olduğunu öğrendi.

Esra Erol’da Programı 13 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bir haftaya başlamak için geri sayıma geçmiş olan Esra Erol’da programı, 13 Aralık 2021 Pazartesi günü de ATV ekranlarındaki yerini alacak. Esra Erol’da programının yeni bölümünde merak edilen yüzleşmeler kaldığı yerden devam edecekken; Fatma Hanım’ın da çocuk ile ilgili son kararı alınacak. Yeni bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini alacak olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de başlayacak.