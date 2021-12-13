Üç Kuruş 7. Bölüm Full İzle! 13 Aralık Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Büyük bir ilgi takip edilen Üç Kuruş dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki, Üç Kuruş dizisi 6. bölümde neler yaşandı? Üç Kuruş dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm ayrıntılar…

Ay Yapım imzası ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Üç Kuruş dizisi, oyuncu kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi iddialı isimler yer alıyor. Farklı konusu ve renkli karakterleri ile bir hayli sevilen Üç Kuruş dizisi, her pazartesi saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanıyor.

Üç Kuruş Dizisi 6. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 6 Aralık 2021 Pazartesi günü gelen Üç Kuruş dizisi, 6. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Üç Kuruş dizisinin son bölümünde; kardeşinden büyük bir darbe alan Kartal, kardeşi ile kayınpederinin işbirliği sonucu kumarhanelerini kaybetti. Kartal’ın kayınpederi olan Nezih, bu kez işbirliği için Efe’ye yöneldi. Efe, Nezih’in işbirliğini kabul ederken; Kartal’a haber vermeyi de ihmal etmedi. Nezih’e karşı küçük bir zafer kazanan Kartal ve Efe, bu kez asıl konuları olan Ferhan’a geri döndü. Ferhan’ın yaşadığına inanan ikili, Ferhan’ın İrfan adı ile yaşadığını bilmediği için İrfan’ı elinden izden soruşturmaya başladı. Ferhan’a çok yaklaşan Kartal ve Efe, Kartal’ın babası Oktay’ın da Ferhan’ın peşinde olduğunu öğrendi.

Üç Kuruş Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Üç Kuruş dizisi, 7. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Üç Kuruş dizisinin yayınlanan 7. bölüm fragmanına göre; Kartal, İrfan'ı yakalamak için babası Oktay'ın tüm engellemelerine rağmen Efe ile yaptığı işbirliği sonucu İrfan’a bir hayli yaklaşacak. Nezih’in açığını Bahar sayesinde bulacak olan Kartal, ilk karşı hamlesini de gerçekleştirilecek. Merak ile beklenilen Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanacak.