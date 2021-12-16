Bir Zamanlar Çukurova 117. Bölüm Full İzle! 16 Aralık 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 117. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan Gümüşoğlu yolun sonuna yaklaşıyor! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 116. bölümde neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

Bir dönem hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu sene dördüncü sezonu ile ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek isimlerinin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden güçlü isimler yer alıyor. Çukurova bölgesinde geçen etkileyici bir hikayeyi konu alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, her perşembe saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini yeni bölümü ile alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 116. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarına en son 9 Aralık 2021 Perşembe günü gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 116. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan son bölümünde; Fekeli’nin ölümünün ardındaki gizemi araştırmaya başlayan Lütfiye ve Betül, Abdülkadir’in tehditleri ile karşılaştı. Her ikisi de sessiz kalma konusunda tembihlenirken; ikisi de gizliden araştırmalarını sürdürdü. Lütfiye’nin sözünü dinleyen Fikret, Züleyha’nın aşkını kalbine gömerek, Betül ile nişanlanma kararı aldı. Vahap ve Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpası öğrenen Hakan, Abdülkadir ve Vahap’ı engellemek için harekete geçti. Züleyha ile ilişkisini bir adım öteye taşımak isteyen Hakan, ona evlenme teklifi etmeye karar verdi. Evlilik teklifi için çıktıkları yemekte Züleyha’nın vurulması işi, her şeyi değiştirdi.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 117. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bugün 117. bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini alacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünde; Hakan Gümüşoğlu ile ilgili ortaya çıkan iddia tüm Çukurova’da büyük bir yankı uyandıracak. Hakan Gümüşoğlu’nun kim olduğunun öğrenilmesi artık an meselesiyken Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümüne damgayı Züleyha’nın verdiği ölüm kalım savaşı vuracak.