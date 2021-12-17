- 17 Ara 2021 - 07:30

Misafir Dizisi 5. Bölüm Full İzle! Misafir Dizisi Final Mi Yaptı, Neden Final Yaptı?

Yeni sezona FOX TV ekranlarından iddialı bir giriş yapan Misafir dizisi, ilginç bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkan Misafir dizisinin 1. bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Misafir 5. Bölüm Final FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarından yayına bu sezon başlamış olan Misafir dizisinden kötü haber geldi. Sadık seyirci kitlesini bir hayli üzen Misafir dizisi, final yapma kararı aldı. İddialı bir final bölümü ile seyircisine veda eden Misafir dizisi, neden final yaptığı konusunda da seyircisini meraklandırmaya başladı. Peki, Misafir dizisi final mi yaptı, neden final yaptı? Misafir dizisi 5. Bölümde (final bölümünde) neler oldu? İşte, detaylar…

Başrollerinde bulundurduğu Hazal Kaya (Gece/Güneş), Buğra Gülsoy (Erdem) ve Ozan Dolunay (Giray) isimleri ile sezona iddialı bir giriş yapmış olan Misafir dizisi, oyuncu kadrosunda ise; Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Berk Yaygın, Elçin Altamgüç, Beren Gençalp, Emir Kaan Özkan Toprak, Salih Demir Ural ve Zeyno Asya Orçin gibi iddialı isimleri buluşturmuştu. Güneş’in karanlık sırlar ile dolu geçmişine yolculuk yapan Misafir dizisi, 5. bölümü ile final yapma kararı aldı. Finaline kadar her perşembe saat 20.00’da seyircisinin karşısına çıkan Misafir dizisi, iddialı bir final ile geçtiğimiz hafta seyircisine veda etti.

Misafir Dizisi Final Mi Yaptı, Neden Final Yaptı?

Ekranlara iddialı bir giriş yapmasına rağmen tutunamayan Misafir dizisi, geçtiğimiz hafta yayınlanan 5. bölümü ile seyircisine ve ekranlara veda etme kararı aldı. Peki, Misafir dizisi final mi yaptı, neden final yaptı? Yayın günü için zorlu bir gün seçen Misafir dizisi, Kanal D’nin Camdaki Kız, ATV’nin Bir Zamanlar Çukurova ve TRT1’in Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizileri ile yarışamadı. Başarılı oyuncu kadrosuna rağmen beklenilen reytinglerin çok altına kalan Misafir dizisi, 9 Aralık 2021 Perşembe günü yayınlanan final bölümü ile ekranlara veda etti. Vedasının ardından yerini başka bir diziye bırakan Misafir dizisinin yerini ise, FOX TV ekranlarının yeni dizisi olan Mahkum aldı.

Misafir Dizisi 5. Bölümünde (Final Bölümünde) Neler Oldu?

Geçtiğimiz hafta ekranlardaki yerini 5. bölümü ile alan Misafir dizisi, final yapma kararı aldı. Misafir dizisinin yayınlanan final bölümünde; Gece/Güneş ile ilgili tüm gerçekler tek tek ortaya çıktı. Tüm gerçekler ortaya çıkınca Erdem geçmişin acısına sığınarak, kendisine bir yön çizmek zorunda olduğunu fark etti. Erdem, Gece ile Güneş arasında bir seçim yapmaya çalışırken; Gece ise hayatına Güneş olarak devam edebilmek için Gece’nin suçlarının bedelini ödemeye karar verdi.

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17 Ara 2021 - 07:30 - Dizi Fragmanları

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