- 19 Ara 2021 - 16:48

Elkızı Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 18 Aralık 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezona FOX TV ekranlarından iddialı bir giriş yapan Elkızı dizisi, dram dolu bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Elkızı dizisinin 9. bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Elkızı 9. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Elkızı dizisi, bugün büyük bir sürpriz ile FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor. Merak ile takip edilen Elkızı dizisi, yeni bölümünü bu akşam saat 20.00’da yayınlıyor. Peki, Elkızı dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı dizisi 8. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ezo’nun mücadelesini konu an Elkızı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Oyuncu kadrosunda; Sevda Erginci (Ezo Bozdağlı), İsmail Ege Şaşmaz (Harun Karasu), Perihan Savaş (Cavidan Bozdağlı), Fikret Kuşkan (Resul Bozdağlı), Münir Can Cindoruk (Ali Demir), Sedef Avcı (Zeliha Bozdağlı), Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli, Macit Koper, Nur Yazar, Mesut Kaytan, Beyza Dolu, Zeynep Ülsever, Can Büyükaltay, Alayça Öztürk gibi birbirinden iddialı isimleri buluşturan Elkızı dizisi, her cumartesi saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Elkızı Dizisi 8. Bölümde Neler Oldu?

FOX TV ekranlarındaki yerini en son 11 Aralık 2021 Cumartesi günü alan Elkızı dizisi, 8. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Elkızı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Zeliha’nın ani dönüşü konaktaki tüm dengeleri değiştirdi. Annesi ile kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ezo, annesini bunca zaman kimin sakladığını da merak etmeye başladı. Zeliha’nın dönüşü ile birlikte aşkı depreşen Selçuk da Zeliha’ya bunu yapanların peşine düştü. Tüm şüpheleri üzerinden uzaklaştırmak için harekete geçen Cavidan, tehlikeli bir planın içerisinde kendisini bulurken; Ali’nin aldığı karar her şeyi bir kez daha değiştirdi. Tüm cesaretini toparlayan Ali, Ezo’ya aşkını ilan etti.

Elkızı Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile alacak olan Elkızı dizisi, 9. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Elkızı dizisinin yayınlanan 9. bölüm fragmanına göre; Ezo kalbinin sesini dinlemeye karar verecek. Ali’ye olan aşkını fark edecek olan Ezo, Ali ile evlenmek için harekete geçecek. Bu birliktelikten rahatsız olan Songül ise, hayal kırıklığına uğrayacak. Merak ile beklenilen Elkızı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.

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19 Ara 2021 - 16:48 - Dizi Fragmanları

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