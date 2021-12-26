Teşkilat Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 26 Aralık 2021 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Teşkilat Dizisi 28. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmaya devam eden Teşkilat dizisi, yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Teşkilat dizisi, yeni bölümünü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlıyor. Peki, Teşkilat dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 27. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde kurulan ve özel yeteneklere sahip olan bir ekibin kahramanlıklarını konu alan Teşkilat dizisi, ikinci sezonunun yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Gürkan Uygun, Hakan Boyav, Turgut Tunçalp ve Yavuz Bingöl gibi birbirinden güçlü isimleri bulunduran Teşkilat dizisi, her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

26 Aralık 2021 Teşkilat Son Bölümü Bölüm Youtube İzle!

Adamımız Deşifre Olmuş, İnfaz Edilmiş! - Teşkilat 28. Bölüm

Ebru'yu Vuran Kişi... - Teşkilat 28. Bölüm

Örgütün Yönetimine El Koyuyorum! - Teşkilat 28. Bölüm

Elçi'ye Ulaşmak İçin Bu Adamdan Başlıyoruz! - Teşkilat 28. Bölüm

Teşkilat Dizisi 27. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 19 Aralık 2021 Pazar günü gelen Teşkilat dizisi, 27. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Teşkilat dizisinin son bölümünde; havaalanına yapılan baskın tüm ekibin alarma geçmesini sağladı. Ülkenin gündemine bomba gibi düşen baskını püskürtmek için harekete geçen ekip, Serdar ve Zehra’nın içerde olması ile operasyona adeta dört elle sarıldı. Doğu Akdeniz sözleşmesi için yapıldığı düşünün saldırının ardındaki gerçekler tüm ekibi bir hayli şaşırttı. Serdar ve Zehra rehineleri korumaya çalışırken; Yıldırım, asıl planı olan Nemesis için kolları sıvadı.

Teşkilat Dizisi 28. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara yeni bölümü ile gelecek olan Teşkilat dizisi, bu hafta 28.b ölümünü yayınlayacak. Teşkilat dizisinin 28. bölüm fragmanına göre; Yıldırım’ın yeni planı Nemesis’i fark eden ekip, bu planı saf dışı bırakmak için harekete geçecek. Olay ile ilgili bağlantısı olduklarını düşündükleri elçinin peşine düşecek olan ekip, buldukları karşısında adeta şoke olacak. Öte yandan Hakkı ve Uzay, Barış’ın masumiyetini kanıtlamak için harekete geçecek. Merak ile takip edilen Teşkilat dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.