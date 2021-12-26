- 26 Ara 2021 - 22:33

Teşkilat Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 26 Aralık 2021 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının ses getiren yeni dizisi Teşkilat pazar akşamı ekranlarda olacak. Teşkilat 25. bölüm kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı.

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Teşkilat Dizisi 28. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmaya devam eden Teşkilat dizisi, yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Teşkilat dizisi, yeni bölümünü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlıyor. Peki, Teşkilat dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 27. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde kurulan ve özel yeteneklere sahip olan bir ekibin kahramanlıklarını konu alan Teşkilat dizisi, ikinci sezonunun yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Gürkan Uygun, Hakan Boyav, Turgut Tunçalp ve Yavuz Bingöl gibi birbirinden güçlü isimleri bulunduran Teşkilat dizisi, her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.  

26 Aralık 2021 Teşkilat Son Bölümü Bölüm Youtube İzle!

Adamımız Deşifre Olmuş, İnfaz Edilmiş! - Teşkilat 28. Bölüm

Ebru'yu Vuran Kişi... - Teşkilat 28. Bölüm

Örgütün Yönetimine El Koyuyorum! - Teşkilat 28. Bölüm

Elçi'ye Ulaşmak İçin Bu Adamdan Başlıyoruz! - Teşkilat 28. Bölüm

Teşkilat Dizisi 27. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 19 Aralık 2021 Pazar günü gelen Teşkilat dizisi, 27. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Teşkilat dizisinin son bölümünde; havaalanına yapılan baskın tüm ekibin alarma geçmesini sağladı. Ülkenin gündemine bomba gibi düşen baskını püskürtmek için harekete geçen ekip, Serdar ve Zehra’nın içerde olması ile operasyona adeta dört elle sarıldı. Doğu Akdeniz sözleşmesi için yapıldığı düşünün saldırının ardındaki gerçekler tüm ekibi bir hayli şaşırttı. Serdar ve Zehra rehineleri korumaya çalışırken; Yıldırım, asıl planı olan Nemesis için kolları sıvadı.

Teşkilat Dizisi 28. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara yeni bölümü ile gelecek olan Teşkilat dizisi, bu hafta 28.b ölümünü yayınlayacak. Teşkilat dizisinin 28. bölüm fragmanına göre; Yıldırım’ın yeni planı Nemesis’i fark eden ekip, bu planı saf dışı bırakmak için harekete geçecek. Olay ile ilgili bağlantısı olduklarını düşündükleri elçinin peşine düşecek olan ekip, buldukları karşısında adeta şoke olacak. Öte yandan Hakkı ve Uzay, Barış’ın masumiyetini kanıtlamak için harekete geçecek. Merak ile takip edilen Teşkilat dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

# teşkilat dizisi, teşkilat dizisi haberleri, teşkilat dizisi son bölüm izle, teşkilat dizisi kesintisiz son bölüm, teşkilat dizisi canlı yayın izle, teşkilat dizisi 25 Aralık 2021, teşkilat dizisi son bölüm izle youtube, teşkilat dizisi kesintisiz izle, teşkilat dizisi canlı izle, teşkilat dizisi youtube, teşkilat dizisi canlı, teşkilat dizisi kesintisiz tam izle, teşkilat dizisi kesintisiz youtube izle, teşkilat dizisi hangi kanalda, teşkilat dizisi izle

26 Ara 2021 - 22:33 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 76. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması… mask
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 76. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…
Esra Erol'da 27 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 27 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Müge Anlı 27 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 27 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 27 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 27 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
O Ses Türkiye 25 Aralık 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 13. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
O Ses Türkiye 25 Aralık 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 13. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Elkızı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 25 Aralık 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Elkızı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 25 Aralık 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 34. Bölüm Full İzle? 25 Aralık 2021 Kardeşlerim Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 34. Bölüm Full İzle? 25 Aralık 2021 Kardeşlerim Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 45. Bölüm Full İzle! 25 Aralık 2021 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 45. Bölüm Full İzle! 25 Aralık 2021 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Baba Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Baba Dizisi Çekim Yerleri mask
Baba Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Baba Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Baba Dizisi Çekim Yerleri
Aşk Mantık İntikam 27. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 24 Aralık Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aşk Mantık İntikam 27. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 24 Aralık Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 609. Bölüm Full İzle! 24 Aralık 2021 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 609. Bölüm Full İzle! 24 Aralık 2021 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 76. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması… mask
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 76. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…
Esra Erol'da 27 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 27 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Müge Anlı 27 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 27 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 27 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 27 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
O Ses Türkiye 25 Aralık 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 13. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
O Ses Türkiye 25 Aralık 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 13. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Elkızı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 25 Aralık 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Elkızı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 25 Aralık 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 45. Bölüm Full İzle! 25 Aralık 2021 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 45. Bölüm Full İzle! 25 Aralık 2021 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 34. Bölüm Full İzle? 25 Aralık 2021 Kardeşlerim Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 34. Bölüm Full İzle? 25 Aralık 2021 Kardeşlerim Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Baba Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Baba Dizisi Çekim Yerleri mask
Baba Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Baba Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Baba Dizisi Çekim Yerleri
Aşk Mantık İntikam 27. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 24 Aralık Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aşk Mantık İntikam 27. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 24 Aralık Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 609. Bölüm Full İzle! 24 Aralık 2021 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 609. Bölüm Full İzle! 24 Aralık 2021 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 76. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması… mask
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 76. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…
Esra Erol'da 27 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 27 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Müge Anlı 27 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 27 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 27 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 27 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Üç Kız Kardeş Dizisi Hangi Gün, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Üç Kız Kardeş Dizisi Nerede Çekiliyor, Oyuncuları Kimlerdir? mask
Üç Kız Kardeş Dizisi Hangi Gün, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Üç Kız Kardeş Dizisi Nerede Çekiliyor, Oyuncuları Kimlerdir?
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’iyle İlgili Şok Gelişme! Tüm Bildiklerinizi Unutun, Bu Bambaşka Bir Şey! Diziye Yeniden Mi Dönüyor? mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’iyle İlgili Şok Gelişme! Tüm Bildiklerinizi Unutun, Bu Bambaşka Bir Şey! Diziye Yeniden Mi Dönüyor?
STAR TV Bir Dizisini Daha Final Fişini ekti! Yaprak Dökümü Bitmek Nedir Bilmiyor! Kocaman Bir Hayal Kırıklığı, Bolca Gözyaşı… Artık Ekranlarda Olmayacak! mask
STAR TV Bir Dizisini Daha Final Fişini ekti! Yaprak Dökümü Bitmek Nedir Bilmiyor! Kocaman Bir Hayal Kırıklığı, Bolca Gözyaşı… Artık Ekranlarda Olmayacak!
O Ses Türkiye 25 Aralık 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 13. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
O Ses Türkiye 25 Aralık 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 13. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Elkızı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 25 Aralık 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Elkızı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 25 Aralık 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 34. Bölüm Full İzle? 25 Aralık 2021 Kardeşlerim Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 34. Bölüm Full İzle? 25 Aralık 2021 Kardeşlerim Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 45. Bölüm Full İzle! 25 Aralık 2021 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 45. Bölüm Full İzle! 25 Aralık 2021 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 76. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması… mask
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 76. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…
Esra Erol'da 27 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 27 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Müge Anlı 27 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 27 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 27 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 27 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Teşkilat Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 26 Aralık 2021 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 26 Aralık 2021 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Elkızı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 25 Aralık 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Elkızı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 25 Aralık 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
O Ses Türkiye 25 Aralık 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 13. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
O Ses Türkiye 25 Aralık 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 13. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status